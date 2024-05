Nel Parco ”Falcone e Borsellino” il giardino della memoria per ricordare ” Capaci”

La intitolazione ai due magistrati siciliani, e alle loro scorte, vittime di attentati mafiosi e di tanti silenzi che hanno stoppato per sempre il loro impegno contro l’illegalità, favorita anche da quello Stato per il quale avevano lottato,, intorno al cimitero monumentale di via IV Novembre avvenne a ridosso della strage di Capaci. Da allora sono passati 32 anni e quella eredità è li a ricordarci cosa fare per andare avanti. Così pensieri, ricordi e la piantumazione di quattro piante di circus siliquastrum(l’albero di Giuda) e di hibiscus, nel “giardino della memoria”, hanno caratterizzato oggi a Matera il 32°anniversario dalla Strage di Capaci (Palermo), che causò la morte del magistrato antimafia Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La cerimonia, che ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo della scuola, è stata promossa dall’Amministrazione comunale con la partecipazione del sindaco Domenico Bennardi, dell’assessore alle Politiche Sociali Angela Mazzone e all’Ambiente Massimiliano Amenta. Il sindaco Domenico Bennardi, nel ricordare il sacrificio di quegli uomini e il loro impegno per la legalità, ha ribadito la necessità che quei valori debbano essere portati avanti dalla giovani generazione a difesa della libertà, della democrazia e della pace. A testimoniarlo 27 palloncini bianchi in rappresentata dei magistrati uccisi per mafia.