Nel parco di Serra Rifusa caserma Polizia Locale e Centri Protezione civile

Sembra proprio che questa sia la volta buona per una sede definitiva e funzionale che possa accogliere organico e funzioni della Polizia locale, costretta da troppo tempo negli angusti e inadeguati spazi ( è un eufemismo) al pianterreno del Municipio di via Aldo Moro. Gli spazi individuati dall’Amministrazione comunale di Matera sono in un immobile, da ristrutturare naturalmente visto lo stato di degrado, nel Parco del rione Serra Rifusa. Sì proprio quell’area destinata a piscina,attività sportive e poi, per tutta una serie di vicissitudini amministrative, procedurali finita nel dimenticatoio con il dilemma della ”gestione” che caratterizza gran parte del patrimonio immobiliare pubblico: dai rioni Sassi al Piano. Il Comune, come riportato nella delibera di giunta, https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/24683841, potrà impiegare risorse e progetto d’intesa con la Regione Basilicata già individuate nella passata consiliatura per ubicare nella ex sede dell’Università di Basilicata in via Lazzazzera, il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) E la sede DELLA POLIZIA LOCALE DI MATERA. Ipotesi che era stata giudicata poco opportuna da cittadini e associazioni , anche per la valenza architettonica di quella struttura. Prima di allora, altra ipotesi fallita, quel plesso dell’ateneo era stato indicato quale possibile sede del Centro sperimentale di cinematografia. Non sappiamo quando cominceranno i lavori. Ma l’importante è aver individuato una destinazione d’uso degli immobili nel Parco di Serra Rifusa. E questo è già un passo avanti…



