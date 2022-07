Nel Parco della Murgia con i bus urbani della Miccolis

Davvero interessante e funzionale. Se visitatori e cittadini desiderano recarsi nel Parco della Murgia possono farlo utilizzando le corse del servizio di trasporto pubblico urbano. A comunicarlo la società Miccolis con un Avviso in vigore da sabato 30 luglio al 31 agosto. La frequenza è ogni 60 minuti. La prima corsa parte da piazza San Pietro Caveoso alle 10.00 e ripartenza dell’ultima corsa alle 13.30 dal Belvedere. Tutto il tempo necessario per visitare chiese, iazzi, masserie o compiere escursioni in zona e tornare in città, alle 13.45 in via Aldo Moro. Il servizio, dopo la pausa pomeridiana, riprende alle 16.00, sempre da piazza San Pietro Caveoso.

Ripartenza dell’ultima corsa alle 20.30 e rientro in città alle 20.45 in via Aldo Moro. Bene la linea speciale Cava del sole/ Parco delle chiese rupestri , in base a quanto disposto dall’Amministrazione comunale, assicura il servizio tutti i giorni feriali e festivi. E, aspetto non secondario, al costo di un biglietto di corsa urbana. L’azienda, ricordiamo, sta assicurando il servizio di trasporto di tanti appassionati per i concerti alla Cava del Sole, con puntualità e organizzazione. Ci piace segnalare, come accaduto in passato, la collocazione disposta dall’Amministrazione comunale di panchine presso le pensiline delle fermate dei bus. Copertura in corso di ultimazione. E le richieste non mancano anche sui fronti extraurbani come via La Martella, a ridosso del Paip 1. Arriveranno anche li…



22-35 Avviso Linea Cava del Sole_30.7-31.8.2022