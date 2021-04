Ed è bastata la gita fuori porta nel parco delle chiese rupestri, come lo chiamano in tanti, domenica 25 aprile per ricevere l’ennesima segnalazione di cittadini e visitatori sul ricorrente problema dell’accesso in alcune siti dove ci sono chiese, iazzi, neviere,cisterne, grotte, masserie e punti panoramici in terreni di proprietà privata. Alcuni hanno ricevuto un cortese rifiuto al transito, altri hanno intavolato una discussione con i proprietari per capire ‘’perché e per come’’, altri sono stati respinti con un deciso ‘’ da qui non si passa’’. Ragioni ed esigenze diverse, visto che la proprietà è difesa dalla Costituzione, ma con la ripresa della stagione turistica ( e lo abbiamo scritto in altri servizi) è bene che la questione venga affrontata per evitare disagi,figuracce o altro.E già perché il Parco è noto per i percorsi in libertà delle 150 e passa chiese rupestri, jazzi, masserie, cinghiali e polemiche sui discutibili (è un eufemismo) lavori di riqualificazione a Murgia Timone. Ma gran parte di questo patrimonio è in luoghi di proprietà privata e con l’avvento della stagione turistica, giustamente, i privati hanno avviato o intendono attivare percorsi di valorizzazione di quel patrimonio. Giusto, ma il transito dovrebbe essere garantito e l’accesso alla visita di luoghi di proprietà privata…con modalità da stabilire. Come è avvenuto nei rioni Sassi dove case grotte, frantoi, cantini e ipogei, percorsi delle acque si visitano pagando un biglietto. Giusto anche questo e ognuno si fa i conti in tasca su cosa visitare e cosa no, visto che Matera volutamente e per scelte del recente passato è tuttora priva di Piano del turismo e non esiste una card unica per contenere i costi dell’accesso a musei, siti culturali e ambientali. Come ne usciamo? A chiederselo, tra l’altro, è il gruppo di escursionisti guidato da Antonio Serravezza.



E noi abbiamo rivolto il quesito al presidente dell’Ente Parco della Murgia , Michele Lamacchia. Ci riferisce che ha avviato un confronto con i privati, invitandoli ad affrontare con ‘’responsabilità’’ la questione . Ci ha riferito che alcuni privati stanno lavorando alla messa a punto di una APPlicazione per l’accesso ai luoghi di comitive per visite guidate. Naturalmente ci sono i distinguo, ma a quiete e a turismo tengono tutti e questo è un buon punto di partenza Ma servirebbe anche ritracciare percorsi, come i regi tratturi, rimasti sulle carte , negli anni coperti dalla vegetazione o scomparsi per ristabilire -laddove ci sono- le condizioni di attraversamento. Una questione di non facile soluzione che richiede risorse, tempo e senso di responsabilità per trovare, se possibile, una soluzione condivisa. E la stagione turistica preme. Altro che sostenibilità.



L’INTERVENTO DI ANTONIO SERRAVEZZA

Matera città della pace e della libertà sta diventando ogni giorno di più una città circondata da luoghi, fino a qualche anno fa abbandonati, chiusi con cancellate e fili spinati. Non è un sistema per contenere il bestiame al pascolo ma una febbre che fa forse vedere oro ai proprietari? Tutti sappiamo che la città dei Sassi ha di fronte il Parco della Murgia che fu istituito nel 1990 col nome di Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. Tutto questo inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Ai nostri tempi è classificato come uno tra gli spettacolari paesaggi rupestri d’Italia, quello che testimonia l’antico rapporto tra l’uomo e la natura del sud della nostra penisola. Il Parco della Murgia Materana è formata da un’area di circa 7000 ettari di superficie che va dai confini con la Puglia fino a Montescaglioso.

Una natura varia e selvaggio che purtroppo oltre alle proprietà comunali si affiancano la maggior parte di aree a macchia di leopardo di proprietà privata.

Sino a pochi anni fa nessuno ci faceva caso e tutto era libero da qualsiasi confine e tutti erano liberi di camminare e passare in lungo e in largo senza problemi.



Ecco che all’improvviso, da quando Matera, con l’evento del 2019 Capitale Europea della Cultura, è diventata meta turistica mondiale tutto sta cambiando anche sulla Murgia.

L’ente Parco, La Regione e l’Amministrazione Comunale non hanno avuto l’intuito di ciò che stesse accadendo e oggi la maggior parte della Murgia è “off limits”.

Anche i proprietari di terreni ricadenti nel Parco hanno fiutato il business e hanno iniziato a chiudere con recinti e cancelli le loro proprietà. Cosa vogliono? Lo abbiamo capito, vogliono far cassa ma con che criterio? Possibile che gli Enti preposti non riescono a mettere intorno ad un tavolo questi proprietari per trovare una soluzione? Anche le guide ufficiali autorizzate per portare i turisti in giro per il Parco della Murgia non sono accetti e vengono respinti dai proprietari dei terreni.

Se non si troverà immediatamente una soluzione equa i turisti non saranno più indirizzati in quella stupenda zona dove esistono ben 150 chiese rupestri.

Personalmente credo che questa diatriba, se non verrà risolta democraticamente e urgentemente, potrebbe creare un precedente anche con un intervento dell’Unesco.