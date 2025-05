Nel Paip 2 asfalto e segnaletica ex novo.

Non solo i ”rifacimenti” del manto stradale per il Giro d’Italia ma anche altre strade, come quelle del Paip 2, nel programma di riqualificazione delle opere pubbliche del Comune di Matera in corso di esecuzione. Il viale di collegamento tra via Gravina e il Paip 1, che ospita il mercato del sabato e le trasversali di accesso a opifici e ad altre funzioni, si presenta come nella foto. Lavori necessari a causa dell’usura del tempo. Interventi di riqualificazione del manto stradale che abbiamo trovato anche nell’attiguo Paip 1, in via dei Mestieri, che si collega su via La Martella ( sedi Arpab, Carabinieri forestali) e a monte con le aree di altri opifici. Lavori attesi e apprezzati, come ci hanno riferito alcuni imprenditori e fruitori della zona, che gradualmente dovranno interessare due aree produttive in attesa di riqualificazione.