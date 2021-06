Si attende la ”Carta di Matera” o altro atto da lasciare alla riflessione mondiale dopo il vertice del G20 dei ministri degli esteri, che si terrà domani 29 giugno nella Città dei Sassi. Un atto concreto, ma fuori dal vertice c’è ma via da lontano, da quella dinamica donna attiva che era Betty Williams, premio Nobel per la pace . E al centro di tante iniziative umanitarie come la Città della Pace in Basilicata che ha trovato negli imprenditori ”illuminati” Nicola Benedetto e Pasquale Natuzzi l’apporto ideale per realizzare quel manufatto solidale, per sostenere i progetti di accoglienza verso i minori. E poi la piantumazione di alberi presso il campus universitario di Matera. Cresceranno con il sorriso di Betty e la caparbietà di quanti porteranno avanti la sua opera. Betty Wylliams a Nicola Benedetto, durante una delle tante visite a Matera, l’aveva detto: ci riusciremo per i tanti bambini del mondo che cercano un sorriso. E così sarà.



Comunicato Stampa della Fondazione ” Città della Pace”

Il 29 giugno 2021 a Matera, alle 12,30 presso il Campus Universitario in Via Lanera si svolgerà la manifestazione “Un Albero per Betty Williams – nel giardino dei bambini dimenticati”.

Avrà luogo la messa a dimora di un albero per ricordare Betty Williams, Premio Nobel per la Pace, membro della FAO Nobel Peace Laureates Alliance per la Pace e la sicurezza Alimentare ed ideatrice della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, che è scomparsa nel marzo 2020 e saranno presentate due importanti iniziative per la sostenibilità ambientale da lei ispirate e realizzate dalla Fondazione Città per la Pace.

Parteciperanno all’iniziativa Maurizio Martina – Vicedirettore generale della FAO, Ignazio Marcello Mancini – Rettore dell’Università della Basilicata, Domenico Bennardi – Sindaco di Matera, Pasquale Natuzzi e Nicola Benedetto donatori per l’Abitazione per la Pace, Salvatore Ricco –Amministratore delegato Arbolia.

L’albero Betty Williams sarà parte di quell’area che diverrà il “Giardino dei bambini dimenticati”, dedicato a tutti i piccoli migranti dispersi in mare in questi anni e per i quali il Premio Nobel ha realizzato la Fondazione Città della Pace insieme alla Regione Basilicata ed ai Comuni di Sant’Arcangelo e Scanzano Ionico che fino ad oggi ha accolto oltre 600 rifugiati in Basilicata di cui la maggioranza sono famiglie con bambini e minori stranieri non accompagnati.



Saranno inoltre sottoscritti i protocolli di intesa per la donazione e la piantumazione di circa 2000 alberi all’Università di Basilicata ed alla Città di Matera grazie al supporto di Arbolia, una società benefit costituita da Snam S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti, che, nell’ambito della promozione di azioni concrete per il contrasto ai cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell’aria delle città, realizza iniziative di riqualificazione del territorio mediante l’imboschimento su aree appartenenti alla pubblica amministrazione e degli enti locali.

Sarà anche annunciata la conclusione dei lavori e di tutti i procedimenti amministrativi per la donazione dell’Abitazione per la Pace al Comune di Scanzano Ionico da parte dei donatori Pasquale Natuzzi e Nicola Benedetto su progetto donato dall’Arch. Mario Cucinella. Grazie a questa donazione, realizzata con la raccolta fondi promossa dalla stessa Betty Williams e dall’attrice ed attivista per i diritti umani Sharon Stone, sarà possibile per la Fondazione Città della Pace garantire l’accoglienza alla prima famiglia, già arrivata nell’ambito del corridoio umanitario Caritas – Sant’Egidio per un accordo con la Parrocchia di Santissima Annunziata di Scanzano, e nei prossimi mesi ad altre due famiglie con bambini di rifugiati.

Info – 333.8363473 – info@cityofpeace.it