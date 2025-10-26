Nel cielo d’Irlanda spira il vento della sinistra, eletta Catherine Connolly

Nel cielo d’Irlanda non spira vento di destra. Infatti, con una percentuale schiacciante del 63% contro il circa 30% della sua competitor, ha vinto le elezioni Presidenziali Catherine Connolly, socialista, femminista a capo di una coalizione che va dal centro-sinistra fino alla sinistra-sinistra e parlando di diritti, marginalizzazione, di lavoro, di crisi abitativa, di pace, di sanità pubblica universale gratuita e per tutti. Ha vinto una donna con un vero,autentico, programma di sinistra, progressista e radicale. E pensare che in Italia c’è chi ha paura che la sinistra sia “troppo di sinistra”. Nel suo primo discorso da Presidente ha detto: “Vogliamo una Repubblica di cui essere orgogliosi. Una Repubblica che non chiuderà mai un occhio di fronte alla normalizzazione del genocidio, dei senzatetto o delle oscene liste d’attesa”. Catherine Connolly è dunque un’anomalia assoluta in Europa in un mondo che sta pericolosamente virando verso una destra estrema e regressiva. Lei, 68 anni eppure votata in massa dai giovani, che viene dal sobborgo operaio di Galway, figlia di un carpentiere e cresciuta con 6 sorelle e 7 fratelli, che ha perso la madre a 9 anni e si è fatta letteralmente da sola laureandosi prima in Psicologia clinica e poi Legge e praticando entrambi i mestieri, prima di dedicarsi totalmente alla politica. Lei che se n’è andata dal Labour Party per correre da indipendente, salvo poi vedere il suo ex partito tornare a sostenerla nella sua corsa a Presidente. Anche in Irlanda, però, si registra un astensionismo record, con un’affluenza al voto sotto il 46% e una percentuale di voti nulli altissima, quasi l’8%. Connolly sarà la decima presidente dell’Irlanda e la terza donna a ricoprire questa carica. Il suo successo rappresenta un chiaro messaggio di protesta contro il governo di centrodestra.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.