lunedì, 27 Ottobre , 2025
HomeCronacaNel cielo d'Irlanda spira il vento della sinistra, eletta Catherine Connolly
Cronaca

Nel cielo d’Irlanda spira il vento della sinistra, eletta Catherine Connolly

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Nel cielo d’Irlanda non spira vento di destra. Infatti, con una percentuale schiacciante del 63% contro il circa 30% della sua competitor, ha vinto le elezioni Presidenziali Catherine Connolly, socialista, femminista a capo di una coalizione che va dal centro-sinistra fino alla sinistra-sinistra e parlando di diritti, marginalizzazione, di lavoro, di crisi abitativa, di pace, di sanità pubblica universale gratuita e per tutti. Ha vinto una donna con un vero,autentico, programma di sinistra, progressista e radicale. E pensare che in Italia c’è chi ha paura che la sinistra sia “troppo di sinistra”. Nel suo primo discorso da Presidente ha detto: “Vogliamo una Repubblica di cui essere orgogliosi. Una Repubblica che non chiuderà mai un occhio di fronte alla normalizzazione del genocidio, dei senzatetto o delle oscene liste d’attesa”. Catherine Connolly è dunque un’anomalia assoluta in Europa in un mondo che sta pericolosamente virando verso una destra estrema e regressiva. Lei, 68 anni eppure votata in massa dai giovani, che viene dal sobborgo operaio di Galway, figlia di un carpentiere e cresciuta con 6 sorelle e 7 fratelli, che ha perso la madre a 9 anni e si è fatta letteralmente da sola laureandosi prima in Psicologia clinica e poi Legge e praticando entrambi i mestieri, prima di dedicarsi totalmente alla politica. Lei che se n’è andata dal Labour Party per correre da indipendente, salvo poi vedere il suo ex partito tornare a sostenerla nella sua corsa a Presidente. Anche in Irlanda, però, si registra un astensionismo record, con un’affluenza al voto sotto il 46% e una percentuale di voti nulli altissima, quasi l’8%. Connolly sarà la decima presidente dell’Irlanda e la terza donna a ricoprire questa carica. Il suo successo rappresenta un chiaro messaggio di protesta contro il governo di centrodestra.

Articolo precedente
Con l’89%, Conte confermato Presidente del M5S
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti