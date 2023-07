Nel ”Bosco” della guerra la tragedia di un popolo

Le guerre sono inutili, quasi sempre, e portano a lutti, distruzione lungo una scia di sangue che non conosce soste, limiti, con la tecnologia supportata errori e orrori umani, per calcoli propagandistici che spezzano vite, amicizie, speranze come sta accadendo tra Ucraina e Russia, – nonostante il silenziamento delle ultime settimane, con l’arrivo delle bombe a grappolo e i ricatti per il transito di navi cariche di grano. A ricordarci cosa è avvenuto, sta avvenendo e, purtroppo, cosa accadrà dopo sono gli scatti del reporte pugliese Alfredo Bosco con la mostra in corso allo Studio Arti Visive di Matera ”’Ukraina, borken promises’’ . Pasquale Doria, che l’ha visitata a apprezzata, lascia al linguaggio immediato delle fotografie riflessioni e commenti, per quanti avrebbero dovuto lavorare e per tempo alla pace. Ma vige la massima latina ” Si vis pace para bellum…” E la guerra è un affare per pochi, da sempre.Servono senso di responsabilità, meno ipocrisie e un velo di rosa come la foto di apertura per aprire a una stagione di speranza

Dentro la guerra con lo sguardo del fotoreporter

L’impatto visivo è immediato, forte. S’impone una documentazione, drammatica, mai svuotata però di quella speranza che tutti ci accomuna, senza nessuna distinzione, nel sempre più offeso e umiliato genere umano. Fotoreporter freelance di origine pugliesi, precisamente di Vieste, non bisogna perdere la mostra di Alfredo Bosco allestita nello spazio espositivo dello Studio Arti Visive, in via delle Beccherie n.41, con la collaborazione di Stefano Cavalleri. S’intitola “Ucraina, broken promises”, ovvero “promesse non mantenute” concentrate in una selezione d’immagini, parte del lavoro che ha visto Bosco impegnato in prima linea in qualità di collaboratore di diverse testate giornalistiche, italiane ed estere.

Le fotografie ci ricordano senza chissà quali giri di parole che le guerre, lì dove arrivano, con la loro furia cieca, si trasformano in un grande reset. Azzerano tutto, spezzano drasticamente la vita presa in ogni sua manifestazione, finanche quella dei più scontati gesti quotidiani. Ragione per cui lo sguardo del fotoreporter ha puntato molto sul tema della sospensione improvvisa, dell’interruzione, mettendo a nudo un mondo cancellato di colpo dalle bombe. Una tecnica narrativa per immagini che definisce un confine, tra il prima e il dopo, la misura di un’immane irruzione nelle esistenze violate, di uomini donne e bambini in fuga, d’intere città in fiamme, di campagne desolatamente abbandonate.

Tutte le immagini, in realtà, raccontano una loro storia e non mancano le lacrime e il sangue. Ma alcune di queste forse colpiscono più di altre, è il caso di una piccola, graziosa stanza da letto, con il tetto sfondato e i calcinacci che pesano mostruosamente su un povero copriletto.

Sotto quelle macerie non è difficile capirlo, sono sepolti le legittime aspirazioni di pace e libertà alimentate da milioni di uomini e donne, tanti, oltre il Donbass, oltre l’Ucraina e la Russia. I sogni si sono mestamente infranti, sono finiti a pezzi soprattutto quelli a valle della caduta del muro di Berlino, nel 1989. Sembra ormai un tempo lontanissimo e l’Europa si è ritrovata ancora una volta con nuove, infuocate e imponenti muraglie che la distruggono da dentro.



La fine di questa guerra non sembra dietro l’angolo, purtroppo. Continua, intanto, il gioco crudele che volutamente confonde e distorce la verità. La prima vittima della guerra non è la verità, ma le verità. Umilmente, Bosco, ha lasciato intendere che anche il suo punto di vista potrebbe essere stato condizionato. Ma oggi, non può più entrare in Ucraina, la macchina della propaganda di guerra, la censura dei media, la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e la negazione dei fatti, prende il sopravvento, da ogni parte. Perché accade che anche la più semplice notizia di cronaca venga distorta o nascosta per negare o giustificare azioni esecrabili o, comunque, per influenzare l’opinione pubblica a sostegno della propria parte, per nascondere gli insuccessi, demonizzare l’avversario, sostenere le ragioni del conflitto e creare un’immagine distorta della realtà per raggiungere precisi scopi politici e militari.

Le strumentalizzazioni, le manipolazioni esistono, ecco un buon motivo per non perdere la narrazione dentro le immagini di Bosco, per mantenere una consapevole cultura di ricerca e di critica dei fatti, per non cadere vittime della disinformazione, volto dominante ormai di tutti i conflitti armati.

La mostra sarà visitabile fino al 10 agosto dalle 18 alle 21, ingresso libero.