Nel 1996 Peppino e Fred al Duni e Matera sognò in riva al mare…

A ricordarci quel concerto del dicembre di 30 anni un romantico per sempre come Antonio Serravezza, che organizzò quel concerto al cineteatro ”Duni”, stipato in quei 1000 o quasi posti a sedere in platea in galleria e platea. Tanta emozione che sapeva di mare sotto ”La Luna caprese” dell’Isola al largo di Napoli e per quella ” Rotonde sul mare” che ricordava canzoni che facevano rima con amore, cuore, passione, professionalità che Fred Bongusto e Peppino Di Capri sapevano interpretare con una sensibilità fuori dal comune. Ora entrambi sono nel paradiso della musica e, di certo, apprezzeranno quello che i sognatori di ieri, di oggi e degli anni che verranno non dimenticheranno mai. Ciao Peppino, suona ancora per noi…



“Matera ricorda Peppino di Capri: ‘Quella sera al Duni con Fred Bongusto fu magia’”

Addio a Peppino di Capri, se ne va una voce eterna della canzone italiana

Morto a 86 anni a Capri. A Matera lo ricordiamo per quel concerto indimenticabile al Teatro Duni nel dicembre 1996 insieme a Fred Bongusto.

Se ne è andato Peppino di Capri. Giuseppe Faiella, nato a Capri il 27 luglio 1939, è morto l’11 luglio 2026 nella sua isola, dopo una lunga malattia. Aveva 86 anni. Con lui se ne va una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana, un artista che per oltre 60 anni ha fatto ballare, sognare e commuovere intere generazioni.

Dal twist di Saint Tropez Twist alle note senza tempo di Champagne e Un grande amore e niente più, Peppino ha saputo unire la tradizione napoletana al ritmo moderno. 15 partecipazioni a Sanremo, 2 vittorie, e una carriera che ha attraversato la storia della canzone italiana.

Quel dicembre 1996 a Matera: “Due ragazzi così”



Io ho avuto il privilegio di portarlo a Matera. Era dicembre 1996, Teatro Duni. Quella sera Peppino di Capri salì sul palco insieme a un altro gigante, Fred Bongusto, per lo spettacolo “Due ragazzi così – live ’96”.

Fu uno spettacolo meraviglioso. Due signori della musica, due voci, due repertori che si sono incontrati e hanno raccontato l’Italia. 25 grandi successi dal vivo, senza pause, tra applausi a scena aperta. Voce ‘e notte, Luna caprese, Una rotonda sul mare, Spazzacamino. Canzoni che ancora oggi hanno lasciato un ricordo indelebile a tutti noi che eravamo lì.

Quella sera al Duni non c’era solo un concerto. C’era la storia della musica italiana che passava da Matera.

L’ultimo saluto

Fino all’ultimo Peppino è rimasto legato alla sua musica. Nel 2025 aveva pubblicato l’autobiografia “Un grande amore e niente più” e a marzo 2025 aveva ricevuto le chiavi della città di Capri.

Oggi ci lascia un patrimonio immenso: melodie che hanno fatto da colonna sonora a matrimoni, estati, amori. Una voce nasale, inconfondibile, che sapeva di mare, di Napoli e di festa.

Grazie Peppino. Grazie per la musica. Grazie per quella sera a Matera.

Ciao Don Peppino.