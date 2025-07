Nei secoli ‘’Fedele’’ …nuovo comandante alla stazione Carabinieri di Matera

Per Giuseppe Fedele parlano la lunga e varia esperienza maturata sul campo, in Italia e all’estero, oltre alla serietà e alla professionalità che esaltano i valori dell’Arma che ha nel motto ‘’ Nei secoli fedele’’ la sintesi di quanto rappresenta da sempre per il Paese e per i cittadini . Il neo luogotenente, chiamato a guidare la ‘’Stazione’’ del comando provinciale di Matera continuerà sulla strada dell’impegno e in una città che ci tiene a difendere un primato importante ed essenziale legato al basso indice di criminalità. Buon lavoro!



MATERA: IL LUOGOTENENTE GIUSEPPE FEDELE È IL NUOVO COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI MATERA.

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Matera. Si tratta del Luogotenente Giuseppe FEDELE, proveniente dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Matera.

Nato a Conversano nel 1976, sposato e padre di due figlie, il Luogotenente FEDELE è laureato in Giurisprudenza. Entrato nell’Arma nel 1996, ha maturato una lunga esperienza operativa e specialistica. Ha ricoperto ruoli di istruttore presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma e di addetto presso la Stazione Carabinieri di Roma – Piazza Bologna. Successivamente, ha prestato servizio nel 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, partecipando a missioni all’estero in aree complesse come Iraq e Afghanistan, dove è stato, rispettivamente, responsabile della sicurezza dell’Ambasciata italiana e dell’Alto rappresentante dell’Unione Europea per l’Afghanistan e il Pakistan. Dal 2010 ha lavorato presso la Stazione Carabinieri di Grassano, di cui è stato comandante dal 2018 fino a ottobre 2024. Da allora fino al suo recente trasferimento ha fatto parte del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Matera.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi encomi e onorificenze per il suo impegno e la sua dedizione.

Il Luogotenente FEDELE subentra al Luogotenente Carica Speciale Gianvito DE BENEDETTO, che nei giorni scorsi, dopo quasi nove anni intensi e ricchi di soddisfazione, ha lasciato il comando della Stazione Carabinieri del Capoluogo per raggiungere il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto.