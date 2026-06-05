”Nei secoli fedele” da 212 anni.L’Arma di Matera accanto alla gente e a difesa della legalità.

E quel motto, ricordato dal comandante provinciale di Matera colonnello Giovanni Russo, continua a segnare vita e ruolo dei Carabinieri nei centri grandi e piccoli del Paese. Una presenza preziosa in una Basilicata, alle prese con i problemi dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione, con gli anziani alle prese con le truffe di malavitosi che approfittano della loro buona fede e della loro fragilità. E l’Arma che ha capacità di ascolto e di operatività ha saputo, anche in questo settore lavorare sulla prevenzione con tante attività di sensibilizzazione per insegnare a come comportarsi, segnalando, denunciando quando si hanno dubbi, sospetti. E i risultati sono venuti con 21 episodi scoperti sui 37 denunciati. Abbiamo citato le truffe, reato odioso perché a danno dei più deboli. Preoccupa l’aumento degli episodi di violenza alle donne, del traffico di sostanze supefacenti e di altri reati, ma anche di risultati, raggiunti dall’Arma e analizzati dal comandante provinciale che ha ringraziato i suoi collaboratori, alcuni dei quali destinatari di encomi, riconoscimenti per quanto hanno fatto con spirito di abnegazione in diversi contesti. Nei secoli fedele. L’Arma c’è e ci sarà. E’ tanta parte della storia d’Italia, a difesa della Carta costituzionale,della libertà, della democrazia, della legalità.



IL COMUNICATO STAMPA

L’ARMA DEI CARABINIERI, CON LO SGUARDO SEMPRE ATTENTO AI BISOGNI DELLE COMUNITÀ, CELEBRA A MATERA

IL 212° ANNUALE DELLA SUA FONDAZIONE

Nel suggestivo scenario di piazza San Pietro Caveoso, nei Sassi di Matera, i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera hanno celebrato il 212° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. All’evento hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose della provincia, i rappresentanti degli organi di informazione e delle associazioni combattentistiche e d’arma ed i cittadini.

La cerimonia è partita con lo schieramento di un picchetto d’onore e con l’alzabandiera. A seguire è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica e l’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Particolari saluti e ringraziamenti sono stati riservati a S.E. il Prefetto di Matera, Dottoressa Maria Carolina Ippolito, per l’impeccabile e saggia azione di coordinamento delle FF.PP. della Provincia, così come non potevano mancare i saluti e i ringraziamenti per il Questore di Matera e per il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, con i quali si condividono lealmente le strategie nell’affrontare le variegate problematiche della Provincia. Fervidi saluti sono stati rivolti anche al Comandanti della Polizia Penitenziaria, dei Vigili Fuoco, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, attori preziosi nel sistema integrato dell’ordine e della sicurezza pubblica.



Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’Autorità Giudiziaria, a tutti i giudici e magistrati presenti, tra cui il Presidente del Tribunale di Matera Dott. Riccardo Greco ed il Procuratore della Repubblica di Matera Dott. Alessio Coccioli, sempre attenti e disponibili nell’indirizzare al meglio l’operato dei Carabinieri.

Molto gradita ed apprezzata la presenza del Sindaco della città di Matera, Ing. Antonio Nicoletti, del Presidente della Provincia, Dott. Francesco Mancini, l’Assessore alla salute della Regione Basilicata, Dott. Cosimo Latronico, dei Consiglieri Regionali e dei Sindaci del territorio.

Presenti anche i rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere Sindacale Militare.

Nel corso della cerimonia, il Colonnello Russo ha richiamato la particolare nota storica riguardante la data di celebrazione dell’odierna ricorrenza con la quale si festeggia il 212° compleanno dell’Arma che, dal 1814, svolge la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con compiti che riguardano il concorso nella difesa militare, la polizia di sicurezza, la polizia giudiziaria e la protezione civile. L’Arma, attraverso le sue diversificate articolazioni e specialità, partecipa, pertanto, ad operazioni di pace all’estero, assicura nel mondo la sicurezza delle sedi italiane diplomatiche e consolari, mentre sul territorio nazionale, con la sua rete capillare, concorre al controllo del territorio. Tutela, altresì, gli interessi diffusi della collettività con i suoi reparti specializzati, Forestale, NAS, NOE, NIL, TPC, ROS, ecc.



Nei Secoli Fedele” è il motto. Coniato nel 1914 in occasione del primo centenario, nel 1933 è stato inserito ufficialmente nello stemma Araldico. Animati da questo sentimento, anche quest’anno, i Carabinieri di Matera hanno fornito il proprio contributo nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, operando in perfetta sinergia con le altre Forze di Polizia.

A seguire, sono stati illustrati alcuni dati statistici inerenti le principali attività svolte dall’Arma nei 12 mesi precedenti, con 14.159 pattuglie effettuate, nel corso delle quali sono state controllate 49.128 persone e 36.548 veicoli. Accertate altresì 1.911 violazioni al codice della strada, di cui 25 per guida in stato d’ebbrezza (18 dovute all’assunzione di alcool e 7 di stupefacenti). Inoltre, sono stati rilevati 348 incidenti stradali, di cui ben 125 causati da cinghiali. Sono stati perseguiti oltre il 70% dei reati verificatisi negli ultimi 12 mesi nell’intera provincia (3.409 su 4.831), in calo del 5% rispetto allo scorso anno. Sono state arrestate 166 persone e 1.268 denunciate all’A.G. in stato di libertà.

Contemporaneamente, seguendo fedelmente le direttive e le indicazioni impartite dalle rispettive Autorità, prefettizia e giudiziaria, l’Arma della provincia di Matera si è altresì impegnata su eventi e problematiche di maggior allarme sociale, in particolare:

· alle truffe agli anziani, su 37 episodi, 21 sono stati quelli scoperti, anche per effetto delle incessanti campagne di prevenzione, condotte da istituzioni ed enti locali, associazioni di categoria e del terzo settore, alle quali è stato fornito contributo da promotori;

· in materia di violenza di genere è stato registrato incremento delle attivazioni del codice rosso: 281 i casi (48 in più rispetto allo scorso anno), 304 sono state le persone denunciate all’A.G. (di cui 15 in stato di arresto) e 84 quelle a cui è stato applicato il braccialetto elettronico;



· nell’attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato dedicato grande impegno sia nelle consuete campagne di prevenzione e soprattutto nell’attività repressiva che ha portato al sequestro di oltre 7 kg di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, all’arresto di 54 persone (di cui 3 minori) ed alla denuncia in s.l. di altre 73 – di cui, purtroppo, 25 minorenni – sempre più coinvolti nelle attività di spaccio e di consumo.

Tra i risultati conseguiti, il Colonnello RUSSO ha citato altresì l’impegno dei reparti speciali dell’Arma nella Provincia di Matera:

· in materia di tutela del lavoro, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Matera ha effettuato 517 ispezioni ad aziende operanti nei settori industriale, edile, agricolo, commerciale e turistico. Su 850 lavoratori controllati, 115 sono risultati irregolari e 56 “a nero”. Sono state contestate 186 sanzioni per un importo totale di circa 360 mila euro. Sono state denunciate 140 persone, tra cui 6 per violazione della normativa sui flussi e 12 per caporalato;

· il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità ha effettuato, nella provincia, 767 ispezioni, rilevando 457 violazioni e contestando sanzioni per un importo complessivo di 358.300 euro, oltre ad eseguire 54 sequestri e 49 sospensioni di varie attività.



· il Gruppo Forestale di Matera ed il Nucleo Operativo Ecologico, preposti alla difesa dell’ambiente, hanno effettuato, complessivamente, circa 6.850 controlli che hanno fatto emergere 424 illeciti penali e 260 amministrativi. Tali attività hanno comportato il deferimento all’A.G. di 150 persone nonché 17 provvedimenti di sequestro di beni per circa 2.300.000 euro e la contestazione di 260 sanzioni amministrative. I controlli hanno interessato aree private e demaniali, di particolare pregio naturalistico ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici ed idrogeologici. Hanno riguardato, altresì, il rispetto di vincoli urbanistici e delle normative in materia di trattamento delle acque reflue e di prima pioggia. Sono state effettuate, inoltre, verifiche sulla correttezza delle erogazioni pubbliche a favore del comparto agricolo, nonché sul corretto esercizio dell’attività zootecnica e venatoria.

Le attività effettuate hanno richiesto non solo un’attenta pianificazione ma anche una sapiente azione di coordinamento da parte delle Autorità Prefettizia e Giudiziaria, a cui, ancora una volta, rivolgo il mio più sentito ringraziamento.



Prima degli onori e dei saluti finali:

– il Colonnello Russo ha ringraziato tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado, soffermandosi in particolare:

· sull’intervento di soccorso operato da un carabiniere in servizio a Garaguso che, guidato telefonicamente da personale del 118, effettuava, sino all’arrivo dei soccorsi, manovre di rianimazione su una persona colta da malore;

· sull’operato di una pattuglia dell’Arma che in Metaponto di Bernalda prestava aiuto ad una mamma nigeriana ed ai suoi 3 bambini, provvedendo a ristorarli ed accompagnarli in un altro Comune limitrofo consentendogli di prendere un autobus di linea necessario a raggiungere la propria destinazione.

– sono state consegnate le seguenti ricompense ai militari particolarmente distintisi in operazioni di servizio:

– al Capitano Antonio BELARDO, al Luogotenente Giuseppe FEDELE, al Maresciallo Ordinario Paolo PALMITESSA, al Brigadiere Luciano CARAGNANO, al Brigadiere Graziano LA CORTE, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Michele GALTIERI, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Luca MANCARELLA e al Carabiniere Scelto Leonardo MONTANO, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Pisticci e di Matera, è stato consegnato da parte di Sua Eccellenza il Prefetto di Matera, Dottoressa Maria Carolina Ippolito, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante di Compagnia distaccata, Comandante di Stazione, ed addetti ad aliquota operativa di compagnia distaccata, operanti in area sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccato acume investigativo, elevatissima professionalità e non comune senso del dovere, dirigevano e partecipavano a complessa e prolungata attività di indagine che consentiva di disarticolare un’organizzazione criminale connotata dal metodo mafioso, operante in provincia di Matera e nelle regioni limitrofe, responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, tentato omicidio e lesioni personali. L’indagine si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari restrittive a carico di 41 indagati e il sequestro di significativi quantitativi di sostanze stupefacenti. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione”. (Provincia di Matera, Campania e Puglia, marzo 2023 – ottobre 2025);

– al Maggiore Gennaro ROGGES, al Luogotenente Vittorio Benito BARRA, al Luogotenente Arcangelo LAMOLA, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Nicola SCIPPA e al Vice Brigadiere Rocco PUTIGNANO, in servizio la Compagnia Carabinieri di Matera, è stato consegnato dal Sindaco di Matera, Ing. Antonio NICOLETTI, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante di N.O.R., Comandante di Aliquota Radiomobile, addetti a Sezione Operativa e Radiomobile, evidenziando altissimo senso del dovere, non comune capacità comunicativa, con tempestività si prodigavano per individuare e trarre in salvo, in tempi rapidissimi, un uomo che, in zona isolata e a bordo della propria autovettura, aveva posto in essere un’azione suicidaria mediante intossicazione da monossido di carbonio dei gas di scarico del proprio veicolo. Rinvenuto e prontamente rianimato, il malcapitato veniva affidato al personale sanitario locale, scongiurando così irreparabili conseguenze per la sua incolumità. L’operato riscuoteva la vivissima riconoscenza della persona soccorsa e dei suoi familiari, il plauso unanime dell’opinione pubblica ed il compiacimento del personale medico intervenuto, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri”. (Matera, 4 marzo 2025);

– al Capitano Antonio BELARDO, al Luogotenente CS Rocco AGATIELLO, al Brigadiere Capo Daniele MAIRO, al Vice Brigadiere Mauro DI GIOSA, al Vice Brigadiere Marcello TERLIZZI, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Leonardo BUSTO, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Leonardo RISIMINI e all’Appuntato Scelto Rocco CALCAGNO, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Pisticci, è stato consegnato da parte del Presidente della Provincia di Matera, Dott. Francesco MANCINI, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante di Compagnia Carabinieri distaccata, Comandante di Stazione Carabinieri distaccata, addetti a Stazione Carabinieri distaccata, addetti ad aliquota radiomobile e addetto a nucleo Comando evidenziando altissimo senso del dovere e specchiata professionalità, appresa la notizia di un importante incendio che, originatosi in zona rurale, si propagava rapidamente interessando 12 villaggi turistici, numerose strutture ricettive e private abitazioni, nonché un’area naturalistica protetta, insistenti sul litorale jonico, con ferma e tenace determinazione, consapevole sprezzo del pericolo ed encomiabile sacrificio, dirigevano e partecipavano a tutte le operazioni di soccorso e di evacuazione in favore di circa 2.550 persone. In particolare, dimostrando qualificate doti umane e personali, brillante acume e generosissimo spirito d’iniziativa, nella fase più critica dell’emergenza si prodigavano con impavido coraggio, superando il fronte dell’incendio, raggiungendo 45 persone bloccate all’interno di un villaggio turistico e conducendole via mare oltre le fiamme. La meritoria condotta riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica, delle autorità locali e della popolazione contribuendo ad esaltare il prestigio e l’immagine dell’istituzione”. (Metaponto di Bernalda, 9 luglio 2025);

– al Luogotenente Carica speciale Antonio BARNABÀ, al Maresciallo Ordinario Giacomo CIPRIANI, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Michele GALTIERI e all’Appuntato Scelto qualifica speciale in congedo Ernesto AMATO, in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo e Compagnia Carabinieri di Pisticci, è stato consegnato dal Presidente del Tribunale di Matera, Dott. Riccardo GRECO, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Addetti ad aliquota operativa di Compagnia e addetti a Stazione distaccata, evidenziando elevata professionalità, notevole acume investigativo e spirito di sacrificio, partecipavano a complessa attività di indagine che consentiva di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio nonché acquisire concreti elementi indiziari nei confronti dei responsabili di un omicidio avvenuto in Gravina in Puglia (BA). L’operazione, già dalle prime fasi investigative, vedeva l’arresto in flagranza di reato di 14 individui, il deferimento a piede libero di 44 persone, il sequestro di un’arma da guerra, di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e beni per un valore di 2 milioni di euro, ritenuti provento di attività criminali e si concludeva con l’emissione di sentenza di condanna nei confronti di 10 imputati, riscuotendo unanime plauso della scala gerarchica, dell’autorità giudiziaria e della cittadinanza, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione”. (Bernalda, province di Matera, Potenza, Bari, Cosenza e Vivo Valentia, luglio 2012 – aprile 2025);



– al Luogotenente C. S. Nicola Antonio ROTONDO, al Maresciallo Maggiore Giuseppe ZAFFARESE e al Maresciallo Capo Domenico PICCINNI, in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria -Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera è stato consegnato dal Procuratore della Repubblica, Dott. Alessio COCCIOLI l’Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: Responsabile ed addetti alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, operanti in area sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con elevata professionalità, spiccato acume investigativo e non comune senso del dovere, partecipavano a complessa attività di indagine finalizzata al contrasto e alla repressione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’operazione, scaturita da un grave sinistro stradale, consentiva di trarre in arresto 4 persone, riscuotendo il plauso unanime delle autorità locali e della popolazione, contribuendo a esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione”. (Policoro, Scanzano Jonico e Corigliano-Rossano, 4 ottobre 2025 – 19 dicembre 2025);

– al Maresciallo Capo Marco CELLA, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Policoro, è stato consegnato dal Questore della Provincia di Matera, Dott. Davide Della CIOPPA, l’Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, conferito con la seguente motivazione: “addetto a sezione operativa di compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando elevata professionalità, spiccato acume investigativo e ferma determinazione, partecipava a una complessa indagine nei confronti di un’associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 21 soggetti, di cui 20 condannati a severe pene che vanno dai 4 ai 20 anni di reclusione. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità contribuendo ad accrescere il prestigio dell’istituzione”. (Marano di Napoli, dicembre 2019 – settembre 2024);

– al Luogotenente C. S. Antonio BARNABÀ, in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Matera – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo è stato consegnato da parte del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Matera. Col. Roberto MANISCALCO, l’Encomio semplice del Capo del II Reparto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Investigativa Antimafia, conferito con la seguente motivazione: “Luogotenente addetto a Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia operante in area caratterizzata da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando lodevole senso del dovere e spiccato intuito investigativo, partecipava a complessa attività investigativa avviata a carico di alcune società di capitale, attive nel settore del recupero e del trasporto di rifiuti, responsabili di truffa e frode in pubbliche forniture in danno di molteplici Comuni campani e lucani, nonché riciclaggio degli utili e trasferimento fraudolento di valori per oltre 2.700.000 euro. L’operazione, che si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 27 persone fisiche e 4 persone giuridiche, riscuoteva il plauso dell’Autorità Giudiziaria, l’apprezzamento dei superiori e suscitava vasta e positiva eco negli organi di informazione, contribuendo ad accrescere il prestigio della Direzione Investigativa Antimafia”. (Campania, Calabria e Tunisia, marzo 2022 – aprile 2024);

– al Luogotenente C. S. Domenico COLONNA, al Vice Brigadiere Domenico DI MURO, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Antonio CAMARDO e al Carabiniere Scelto Ivan FERRISE, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Pisticci, è stato consegnato dal Comandante Provinciale dei Vigile del Fuoco di Matera, Ing. Amalia TEDESCHI, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante, addetti a Stazione distaccata ed addetti ad Aliquota Radiomobile, appresa la notizia di un importante incendio che lambiva il centro abitato, con alto senso del dovere, non comune sprezzo del pericolo, generoso spirito di iniziativa, originalità e perspicacia delle soluzioni individuate, tempestivamente si portavano sul luogo dell’evento, partecipando alle operazioni di soccorso e di evacuazione di 15 nuclei familiari le cui abitazioni erano minacciate dal fuoco. Si esponevano con coraggio, ai rischi connessi con l’inalazione di fumi ed il contatto con i liquidi di spegnimento lanciati dai mezzi aerei, da cui venivano investiti, assicurando e scongiurando ulteriori e più gravi conseguenze. L’operazione riscuoteva il plauso unanime delle autorità locali e della popolazione, contribuendo a esaltare il prestigio e l’immagine dell’istituzione”. (Bernalda, 23 giugno 2025).