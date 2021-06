Loro, i carabinieri, continuano a lavorare tutti i giorni per la libertà di tutti e in difesa di quella Costituzione, che è la ”Carta” fondante di un Paese che sta affrontando tra sacrifici e speranze le prove di una pandemia, che richiede l’impegno e, sopratutto, il senso di responsabilità di tutti. Il 207° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri è anche questo, con la certezza di poter contare sul loro apporto sempre, senza protagonismi ma con l’umiltà e lo spirito di abnegazione, che contraddistingue donne e uomini anche quando non sono in servizio. La loro storia è fatta di senso del dovere, di ascolto, fiducia e di tanto impegno che ne contrassegnano l’impegno quotidiano.Ed è una storia che personalmente mi appartiene…come a tanti altri di diverse fasce di età, riconoscenti per quanto hanno dato e danno al Paese. Riportiamo il ricorso del professor Francesco Lisanti da Ferrandina ( Matera) , figlio di un orfano di guerra, carabiniere, che in altre occasioni ha riproposto i valori dell’Arma e di quel motto ” nei secoli fedele”, anche attraverso il sacrificio di martiri come Salvo D’Acquisto per il quale si auspica la conclusione del percorso di beatificazione.



IL PENSIERO DEL PROFESSOR FRANCESCO LISANTI

Nel 207° anniversario di Fondazione dell’Arma, sento di esprimere i miei sentimenti di appartenenza alla Benemerita nel ricordo di mio padre,carabiniere morto in guerra. I Carabinieri hanno attraversato da protagonisti e profondamente vissuto la storia degl’ Italiani. La storia e il significato della loro presenza in tutti i Comuni, le frazioni, i borghi e i villaggi d’ Italia costituiscono un prezioso patrimonio da tramandare alle future generazioni.

Franco Lisanti, presidente del Comitato provinciale “Salvo D’ Acquisto.”

Francesco Lisanti