Comune di Matera di parola e l’ex asilo di piazza Garibaldi, nel Sasso Barisano, trasformato in cantiere per ospitare due funzioni come riporta il cartello di cantiere: presidio sanitario e sede della sezione staccata della Polizia Municipale, attualmente allocata in condizione largamente inadeguata al pianterreno del Municipio e in attesa di trasferirsi (secondo le ultime indicazioni) nella vecchia sede di Piazza Tre Torri e con la disponibilità dei garages. Nel cantiere dell’ex asilo realizzato negli anni Trenta, recuperato alla fine degli anni Ottanta per ospitare il Teatro dei Sassi, poi costretto all’autoesilio nel 2008, occupato da una associazione fino al 2019, i lavori di ristrutturazione cominciati nel dicembre 2019 termineranno entro un anno. Non resta che attendere il taglio del nastro, che potrebbe avvenire anche con anticipo.



E per un cantiere che va avanti un altro, soprastante, che segna il passo , visto che il cartello è sempre lo stesso e riguarda i lavori di ”messa in sicurezza e consolidamento strutturale” nell’ambito dell’atteso progetto di ” Laboratorio Sassi- Università della Basilicata Cantiere scuola piazzetta Garibaldi- Vico Sant’Agostino” . Il cartello indica il 28 novembre 2016 la data di inizio e il completamento in 730 giorni. Bene. E dopo il consolidamento quegli spazi cosa dovranno ospitare?