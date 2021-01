Meglio così. Sono risultati negativi in laboratorio i 72 casi sospetti di positività al covid 19 , riscontrati nella giornata dell’Epifania. Situazione che aveva indotto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dopo una riunione del Centro operativo comunale (C.o.c) a far slittare a lunedì 11 gennaio la ripresa delle lezioni, che sarebbero dovute cominciare il 7 gennaio. Una decisione, ricordiamo, venuta a tarda sera, procurando disagi e perplessità nelle famiglie, sorprese dalla repentina decisione, motivata con quel 5 per cento di casi sospetti. E con tutti gli interrogativi del caso. Del resto era la prima delle cinque giornate della terza fase dello screening per studenti e personale delle scuole di Matera, organizzata dal Comune di Matera, con la Asm e la Regione Basilicata.



L’assessore comunale alla Protezione Civile, Raffaele Tantone, continua -intanto- a monitorare l’operazione che ha avuto problemi organizzativi nella fase di avvio (tra questi le notifiche on line nelle prenotazioni e le presentazioni di persone senza prenotazione) e di svolgimento (file e distanziamenti precari davanti alla palestra dello stadio) poi risolti con senso di responsabilità di tanti.



Finora si sono vaccinati in 3800 e fino a domenica 10 dovrebbero toccare quota 6000. Naturalmente si monitorano quotidianamente gli eventuali casi di positività degli asintomatici, con i riscontri di laboratorio. In attesa che la campanella suoni lunedì 11 gennaio per studenti, professori e personale tecnico. Non dovrebbero esserci sorprese. A meno che come rimbalza dalle cronache nazionali non si decida di indicare tra le categorie da vaccinare in maniera preventiva insegnanti, presidi e personale. E allora…Mah. Ne abbiamo viste e sentite in tutte le salse. Basta con la alienante e dispersiva didattica a distanza. La Scuola è in classe. Non a casa con tutte le disfunzioni della banda larga, stretta e a singhiozzo e tutto quello da dimenticare.