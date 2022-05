Anglicismi riduttivi a parte, che fanno della Basilicata una delle regioni ad alto indice di giovani che hanno rinunciato a trovare lavoro, per disaffezione o perchè, comunque, tirano avanti grazie alla ”provvidenza” famigliare o statale, il nodo di una particolare forma di ”disoccupazione” è nel vecchio nodo tra l’assenza di stimoli e di percorsi per far incontrare domanda e offerta. E se a questo aggiungiamo le peculiarità del sistema Basilicata dove i ritmi sono lenti, le possibilità di farsi strada e di investire in proprio deve fare i conti con zavorre che si chiamano burocrazia, formazione e orientamento stantii, famililsmo amorale e di cultura di impresa nel monitorare percorsi, risultati e fabbisogni (tranne poche lodevoli eccezioni) abbiamo le risposte del perchè la Basilicata perde le energie migliori con la generazione dei trolley e dei tablet, che trovano stimoli giuste e considerazioni andando fuori. Qualcuno torna (pochi) altri si cimentano nel ”terno al lotto” delle start up e di altre forme di ricerca e sperimentazione finora con scarso appeal. La tappa materana del Neet working tour è servita per una chiacchierata a più voci e per avviare, chissà, un lavoro di rete tutto da costruire tra soggetti pubblici e privati che dovranno comunicare meglio per offrire quanto di buono anno, se guardassero meglio al proprio interno cominciando con il chiedersi perchè non riescono a interessare e a offrire opportunità e concretezza ai giovani. E su questo tema la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Didone (M5S), intervenuta a Matera per il Neet working tour. Dove Neet sta per ”Not in Education, Employment or Training ( Non in istruzione, lavoro o formazione ) per i giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione, ha evidenziato lo scollamento del BelPaese raccogliendo i commenti dei giovani.



“I ragazzi -ha detto la ministra Fabiana Dadone- ci stanno evidenziando che vedono scuola e lavoro come due mondi completamente sconnessi. I ragazzi- cidicono che vedono il percorso scolastico come qualcosa da fare, non con l’idea di approcciarsi al mondo del lavoro. Anche raccogliere queste testimonianze ci aiuta a capire come

incrociare meglio il mondo della scuola e quello del lavoro, soprattutto per permettere ai ragazzi di affacciarsi alla scelta scolastica con una consapevolezza differente. L’obiettivo del “Neet Working tour” è quello di “provare – ha spiegato Dadone – a parlare di lavoro ai giovani in maniera d ifferente, più vicina a loro e di provare a orientarli e a indirizzarli anche nelle scelte di studio: finora è stata un’esperienza positiva, che – ha concluso la Ministra – ho intenzione di ripetere”. Bene ma occorre voltare pagina. Le riforme della scuola, tante, e quelle del lavoro legate alla flessibilità e alla precarietà, hanno lasciato le cose come stavano, aggravate dalle crisi pandemica e dalla guerra. Sul mercato servono nuove figure ma non si trovano… Segnali precise.



In Basilicata si naviga a vista o quasi. La Regione, come ha annunciato il presidente Vito Bardi, il 25 maggio convocherà un incontro sul tema per coinvolgere tutti e vedere cosa si può fare. Si cerca un disegno di lavoro e di formazione e orientamento che non c’è. Il Comune di Matera, lo ha ricordato il sindaco Domenico Bennardi, punta sui servizi dello sportello per le politiche giovanile, e per lo spazio co working’ dell’ Hubout. Poco, per essere efficaci occorre fare rete, lavorare sui contenuti, altrimenti i ragazzi continueranno a restare a casa o passeranno ‘oltre’ per via Aldo Moro o Piazza Matteotti con il problema di sempre : emigrare o stare a casa, in attesa che la ”manna” scenda dal cielo ?