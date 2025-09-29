Necessario un presidio permanente della TGR RAI BASILICATA a Matera

“Con una nota inviata al Capo Redattore della TGR RAI BASILICATA, Gennaro Cosentino, e per conoscenza al Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, -dal Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo -si apprende che lo stesso- “ha sollecitato l’apertura di un presidio permanente della TGR a Matera.” Dopo la straordinaria esperienza vissuta nel 2019 – scrive De Salvo – l’anno prossimo Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, un evento esaltante che darà alla Città dei Sassi una grande visibilità nazionale e internazionale per tutto il 2026 e, certamente, anche oltre. Per questo motivo, come già fatto sei anni fa, torniamo a rappresentare l’esigenza che Matera si doti di un presidio permanente della TGR RAI BASILICATA, che dia adeguata copertura sia al capoluogo che a tutta la provincia. Ricordiamo la manifesta volontà espressa tempo fa in tal senso dai vertici regionali della RAI e che adesso torna di attualità in occasione dell’evento del 2026. Tale presidio permanente verrebbe incontro alle accresciute esigenze di visibilità di un territorio che ormai è all’attenzione dei mass media nazionali e internazionali. Le dinamiche della comunicazione nazionale e internazionale, dunque, potrebbero essere garantite da un presidio dell’informazione RAI sul territorio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.