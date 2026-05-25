Né Giorgia, né Ursula, ma Lisistrata, scapigliata donna che le donne ateniesi unì contro la guerra.

“Il fatto quotidiano” del 21 maggio u.s., a p. 3, portava la testimonianza di componenti della flottiglia sequestrati dai soldati di Netanyahu. Si son lette cose orribili; ma tra le più orribili c’era la testimonianza di chi riportava che, alla maniera degli aguzzini tedeschi nel lager in cui erano chiusi gli ebrei, quei soldati scagliavano cani addosso ai detenuti in ginocchio, braccia legate sulla schiena, fronte per terra, su un pavimento facilmente immaginabile come sporco e schifoso, tanto più che i cani gli urinavano sopra. Il trattamento era lo stesso per giovani, donne e anziani.

Dispiace dover usare un linguaggio brutale che può offendere chi è aduso alla poesia e all’idillio, o, semplicemente, preferisce girare la testa dall’altra parte; ma la brutalità ha bisogno di un linguaggio brutale, perché se ne colga tutta la efferatezza. Lo spettacolo, infatti, è andato ben oltre il semplice assalto dei cani che urinavano. Uno dei detenuti ha letteralmente dichiarato: ”Uno dei cani mi ha stuprato, il cane sapeva quello che stava facendo”.

Bisogna pensare che si trattasse di cani educati allo scopo ignobile, come nei peggiori lager nazisti. L’intervistato fa, del truce evento, una descrizione che qui si vuol risparmiare ai lettori, che dobbiamo immaginare anche essere donne e adolescenti. Possiamo però riportare gli effetti che la violenza ha avuto sul malcapitato. “Ho sofferto – scrive – un grave crollo psicologico e una profonda umiliazione, ho perso il controllo perché non avrei potuto immaginare di provare una cosa del genere nella mia vita”. Dobbiamo forse ammettere che i sistemi usati dagli aguzzini hitleriani hanno fatto buona scuola e hanno creato il bisogno di far provare agli altri ciò che si è provato in prima persona. Ma è vendetta e cinismo, per una religione che ripete o dovrebbe ripetere :“Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”.

Al rientro dei detenuti, che sembra debbano pagarsi il viaggio di tasca propria, sono continuate le attestazioni e denunzie di abusi subiti, violenze e ancora stupri. Si apprende che la magistratura, tanto odiata dal nostro governo alleato di Trump e Netanyahu, sta indagando, ponendo la questione sotto il profilo penale, ma non politico, ovviamente. In passato, con la prima flottiglia in navigazione, uomini e donne del nostro governo avevano espresso il loro dissenso, se non condanna dell’evento ritenendo la flottiglia “gesto” inutile e provocatorio. Quanto al comportamento dello Stato d’Israele, e alla cattura aggressiva dei manifestanti, non erano andati al di là della definizione dell’atto di violenza come atto riprovevole Ci si erano guardati bene dal prendere o minacciare provvedimenti punitivi. Anzi, comunque, era stata confermata la propria alleanza.

Non molto diversamente sono andate le cose in occasione della seconda flottiglia. Anche a fronte della cattura, in campo internazionale, dei partecipanti, aggrediti con spari a pallini sia pur di gomma, ma non innocui, ci si è limitati ad una condanna più forte, sì, ma pur sempre formale, con l’aggiunta di un supplichevole invito a trattare bene i “prigionieri “ italiani e a restituirceli subito sani e salvi. Alcuni, si è poi visto, sono arrivati salvi, sì, ma non sani.

E’ stato comportamento e atteggiamento che non fa onore, anzi fa disonore ai nostri governanti, e, per essi, all’intero popolo italiano, nel momento in cui ci si è dimostrati preoccupati dei soli prigionieri italiani, escludendo tutti gli altri degli altri Paesi, quasi fossero indegni di civile trattamento e quasi che, in pari modo, non fosse stata offesa l’umanità intera. Quando, poi, si son viste le scene con un aguzzino trionfante con bandiera d’Israele agitata, si è chiesta la punizione dell’aguzzino, come individuo, guardandosi bene dal minacciare o fare provvedimenti puntivi per il governo israeliano, così come con Putin.

Vogliamo dire che la condanna doveva essere politica, totale e morale. Sarebbe anzi piaciuto che, almeno una volta, il nostro governo assumesse il ruolo di capofila, guidando una sollevazione generale dell’ Europa, se non del mondo, contro tanta barbarie. Né sarebbe stato male mettere in discussione la vantata diceria di un Israele, unico paese democratico nello scacchiere mediorientale. Stupiscono, infatti, il silenzio e la passiva remissività del popolo d’Israele, se, per democrazia, si deve intendere il governo del popolo. Di sicuro c’è che una maggioranza ha votato e continua a votare per Nethaniau, cioè per un riconosciuto criminale.

La nostra Meloni, invece, affetta da protagonismo e da capogiri di grandeur, col consenso dell’intero governo italiano e del ministro Taiani in prima persona, con l’avallo della parte del Parlamento che la sostiene, è sempre corsa a farsi ancilla di Trump, alleato di Netanyahu, voltando le spalle ai suoi colleghi d’Europa e non mancando, in alcuni atteggiamenti, di suscitare profondo sconforto per l’indegna ricaduta che ne derivava all’Italia e all’intero popolo italiano. E’ poi accaduto che, come una scudisciata, è arrivato il “gran rifiuto” di Trump, che l’ha trattata come ancilla infidelis, se non infida,. Così finiva il matrimonio. Insomma, mai più con lei e con l’Italia.

Le scene proposte dai mezzi di comunicazione mostrano che le donne della flottiglia non sono state trattate meglio degli uomini. Una donna la vediamo afferrata barbaramente per i capelli e piegata volto a terra. Intanto gira anche un video che mostra i coloni e i soldati israeliani accanirsi selvaggiamente contro donne e bambini palestinesi. E’ stato notato come il governo italiano, mentre ha espresso indignazione per le vittime italiane, nulla ha mai detto per quanto succedeva e succede in ogni attimo a Gaza. Nulla soprattutto ha fatto, tranne dire, ad un certo punto, per bocca di Taiani: “Ora basta”, come se, quanto successo prima, era stato normale e giusto. Ancora sui fatti della seconda flottiglia, Taiani, con la stessa logica, ha ribadito: ”Ora è stata passata la linea rossa”, come se, prima della linea rossa, tutto, appunto, fosse stato normale e giusto.

E invece bisogna avere il coraggio di passare ai fatti, con sanzioni e sospensione di ogni rapporto politico e commerciale con Israele. Non si può essere alleati con chi pratica il genocidio e lo stupro Nessuno potrà mai giustificare una alleanza con Hitler e con Mussolini. Ci sono, oggi, molte donne che gestiscono il potere in l’Italia e in Europa. La favola, secondo cui le donne non hanno potere, almeno da noi è una favola. Che però ci sia e ci sia stata differenza, in meglio, rispetto al governo degli uomini, non si può dire. Uno psicanalista direbbe che le donne, al governo, attraverso il bellicismo, sfogano lontane, ma, spesso, anche immaginarie frustrazioni.

Ci sono italiane nel Parlamento italiano e al governo. Là le porta la legge che, per obbligo, stabilisce “quote rosa”. In virtù di questa legge, con dubbi di costituzionalità, si elegge per sesso e non per meriti. Comunque acquisito, il potere, le donne, ce l’hanno. E’ a loro che, a fronte di stupri e violenze e torture inflitte proprio alle donne, si chiede che esprimano forza e severità di mamme e sorelle, votando contro qualunque provvedimento, che, al governo e in Parlamento, si prendono a favore dei signori della guerra e dei criminali di guerra. Le donne non si difendono solo sostenendo il diritto al divorzio e all’aborto. Lisistrata mobilitò tutte le donne di Atene, contro i mariti in guerra, costringendoli alla pace e al rientro.