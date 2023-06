Ne è passata di acqua nel Palombaro…Ma progetto Ipogei incompleto

Gira e rigira la ”Matera sotterranea” ,che consentirebbe di diversificare l’offerta degli itinerari e di prolungare la presenza di turisti, resta una incompiuta. Se ne parla da quasi quattro consiliature ma la piena fruibilità degli ipogei di piazza Vittorio Veneto resta inattuata. Peccato. Ma in assenza di un piano strategico del turismo, gestito da professionalità che abbiano esperienza consolidata di settore, si continuerà a girare a vuoto e a perdere occasioni. A ricordare dove siamo fermi è Antonio Serravezza…



LA RIFLESSIONE DI SERRAVEZZA

Era il mese di giugno del 2016 quando Antonella Prete – assessore alle Opere pubbliche di Matera, ha comunicato ufficialmente che sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione e il completamento degli ipogei di piazza Vittorio Veneto. Per noi semplici cittadini era meraviglioso poter visionare il progetto con una pubblicazione dei disegni delle modifiche che dovevano modificare l’aspetto del cuore della Capitale Europea della Cultura 2019. Purtroppo è rimasto fruibile solo il Palombaro lungo oggi dedicato all’architetto Tonio Acito. I lavori che dovevano permettere di collegare il Palombaro ai resti delle antiche mura con torre che giace sotto il pavimento della Piazza Vittorio Veneto (davanti al cine-teatro comunale Gerardo Guerrieri). Come cittadino sono deluso ogni qual volta l’amministrazione comunale pubblica un progetto che rimane solo sulla carta. Quanti siti sono in attesa di soluzione? Attendiamo una risposta dal nuovo assessore alle opere pubbliche.