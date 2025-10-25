“Navigare Oltre i Limiti” – Grande partecipazione e profonda emozione per l’evento conclusivo

Si è svolto venerdì 24 ottobre, presso le Officine del Mercato Comunale di Castellaneta, l’evento conclusivo del progetto “Navigare Oltre i Limiti”, promosso dal Comune di Castellaneta in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Matera Magna Grecia e il Circolo Velico Vega. “Un pomeriggio intenso, ricco di testimonianze, emozioni e riflessioni,-si legge in una nota- che ha chiuso un percorso iniziato mesi fa e capace di unire mare, legalità, inclusione e formazione civica. Dopo la proiezione del video-racconto “Un’estate senza barriere”, che ha ripercorso le tappe del progetto, la serata si è aperta con i saluti istituzionali di Alfredo Ludovico, presidente del Circolo Velico Vega; Rocco Petrera, presidente della LNI Matera Magna Grecia; Domenica Rizzi, rappresentante delle associazioni partner; Angelo Quero, vice presidente della Sezione di Taranto; e del sindaco di Castellaneta, Giambattista Di Pippa. La tavola rotonda “Con il mare si va oltre ogni limite”, moderata da Francesco Bianchi dell’Osservatorio Nazionale Prevenzione Annegamenti, ha raccolto esperienze e testimonianze dirette: dagli istruttori di vela inclusiva ai rappresentanti dei servizi sociali, dagli operatori delle associazioni alle famiglie e ai protagonisti del progetto, fino al comandante del motoveliero della legalità “Francesco”, Eustachio Colonna. Tra i temi emersi: Il mare come strumento di autonomia e libertà, la vela come scuola di legalità e collaborazione, l’inclusione come esperienza concreta e quotidiana, le prospettive future per un “mare inclusivo” che unisca Castellaneta e Matera 2026. Durante la sessione “Impegno per il futuro” è stato presentato insieme all’assessore Alfredo Sanarico, il nuovo percorso “Navigare Oltre i Limiti 2026”, che proseguirà nell’ambito delle “Rotte di Legalità – Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, consolidando la rete educativa e istituzionale che ruota attorno ai valori del mare come luogo di incontro e crescita civile. Il momento più toccante della serata è stata la cerimonia simbolica “Bandiere della Legalità e dell’Inclusione”, con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i ragazzi coinvolti nel progetto e della Bandiera della Legalità al Comune di Castellaneta, come riconoscimento collettivo per l’impegno profuso. Nell’occasione è stato premiato l’equipaggio che ha condotto la barca della legalità lungo tutta la costa adriatica portando nei vari porti in cui ha ormeggiato il messaggio del progetto “Navigare oltre i limiti” fino a Trieste con la partecipazione alla Barcolana, la regata che ha visto ai nastri di partenza quasi 1900 barche, confermandosi la manifestazione del diporto velico più grande al mondo. Un progetto, “Navigare Oltre i Limiti”, che non si chiude ma continua a navigare, perché il mare – come è stato detto più volte durante l’incontro – “è la metafora più bella del superare insieme ogni barriera”. Con il mare, si va oltre ogni limite.”

