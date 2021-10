Ritorniamo sull’argomento dopo che la Regione Basilicata, nell scorso fine settimana ha annunciato da lunedì 18 ottobre l’avvio di tre corse bus (attese da tempo) di andata e ritorno per l’aeroporto di Bari – Palese con mezzi di aziende aderenti al Consorzio trasporti Basilicata (Cotrab). Solo l’annuncio, nessun allegato perchè sugli orari abbiamo dovuto approfondire, ricercare, dopo essere passati per piazza della Visitazione dove non c’era alcun cartello indicativo. Ci siamo abituati. Lo avevamo visto nel luglio scorso nella fase iniziale della doppia corsa avviata dal Comune, servizio che andrà avanti fino a novembre nonostante la sentenza del Tar…Ma veniamo alle corse e agli orari dei bus regionali come ci hanno chiesto lettori e operatori turistici



Partenza navette istituite da Regione Basilicata

ore 5.20 da Nova Siri arrivo a Matera alle 7.00 e arrivo a Bari alle 8.15

ritorno da Bari alle 13.40 (servizio effettuato da autolinee Grassani)

ore 17.10 da Matera arriva a Bari alle 18.25

da Bari ore 19.15 arrivo a Matera ore 20.20(servizio autolinee Smaldone)

ore 20.35 da Matera e arrivo a Bari ore 21.50

ritorno da Bari ore 00.30 e arrivo a Matera alle 01.35 (autolinee Chiruzzi)

ALLEGHIAMO IL PROSPETTO DELLE ALTRE CORSE

Tenendo in considerazione che a metà novembre cesserà il rapporto con la D’Agostino tour e si procedura all’inserimento nei servizi regionali. Per quella data occorrerà rivedere e coordinare gli orari, evitando alcune evidenti sovrapposizioni delle corse a pochi minuti l’una dall’altra, in modo da coprire le diverse fasce orarie. Poi servirà dare continuità al servizio. Aggiungiamo una novità, che riportiamo in un altro comunicato ufficiale della Regione Basilicata, con il collegamento tra Melfi e Matera lungo la dorsale Bradanica. Bene. Auspichiamo che serva a sbloccare anche la riapertura della strada di fondovalle, bloccata al borgo La Martella per i noti problemi di instabilità del lotto sul quale poggia il viadotto Santo Stefano…



REGIONE : CORSA BUS DELLA CULTURA MELFI – MATERA

Da oggi linea bus della cultura unisce il Vulture a Matera

L’assessore Merra: “È veramente una data storica: per l’area Vulture, per Matera, per la Basilicata”.

La città federiciana di Melfi, il museo archeologico nazionale di Venosa, i Sassi di Matera. Sono tre fra le numerose eccellenze culturali della Basilicata che per troppo tempo sono rimaste lontane. Da oggi, invece, queste tre città sono più vicine grazie al nuovo collegamento su quattro ruote che le collegherà con una coppia di corse quotidiana.

E’ arrivata alle 9,30 la prima corsa di autobus che unisce Melfi a Matera passando per Rapolla, Lavello, Venosa, Palazzo San Gervasio e quindi nella città dei Sassi con fermate nel rione Serra Rifusa e poi in piazza Matteotti.

Potrebbe essere ribattezzata “La linea bus della cultura” considerato che questa corsa di trasporto pubblico unisce alcune fra le più significative bellezze della nostra regione.

Dal Vulture Alto Bradano a Matera una linea che la comunità aspettava da tempo anche per le numerose relazioni esistenti fra le due aree lucane, dagli studenti universitari che frequentano la sede materana dell’università ai tanti turisti che affollano la città dei Sassi e che con questo mezzo potrebbero cogliere l’occasione per visitare la città federiciana ed i comuni limitrofi.

Un risultato raggiunto grazie alla sottoscrizione dei contratti ponte fra la Regione Basilicata, le Province e il Cotrab. Da oggi 18 ottobre si attiva la riprogrammazione di alcuni servizi di Tpl e si dà il via a nuove corse che anticiperanno l’attuazione del Piano dei trasporti di bacino in relazione alle procedure in corso per l’affidamento ad un nuovo gestore.

“La soddisfazione – commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Donatella Merra – è veramente grande per l’avvio del nuovo collegamento tra il Vulture e Matera. Con l’inaugurazione odierna si sancisce la rinnovata unione tra due territori storicamente e volutamente tenuti distanti. Non solo turisti, ma lavoratori e studenti beneficeranno di questo nuovo servizio, tutti i giorni, anche di domenica e nei festivi. È veramente una data storica: per l’area Vulture, per Matera, per la Basilicata. La politica non è solo gestione ordinaria, ma anche e soprattutto programmazione”.

Oltre alla “linea della cultura” l’assessore ricorda la riattivazione delle navette fra Matera e l’aeroporto di Bari e la istituzione di una nuova linea, la Nova Siri-Matera-Bari aeroporto Palese e la navetta fra Accettura e Campomaggiore, che permetterà anche la coincidenza per l’ospedale di Potenza e le linee per gli operai.



