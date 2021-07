Abbiamo nuove corse bus dal lunedì alla domenica, per Ferrandina e l’aeroporto di Bari, ma sulla palina della fermata bus di piazza Matteotti non c’è alcuna informazione visibile e consultabile per quanti vogliano fruire del servizio. Nessun cartello con i nuovi orari e nè tantomeno l’indicazione del portale web Materawelcome, ultracitato dal Comune di Matera, ma poco conosciuto da cittadini e turisti, dove poter consultare orari del corse operative fino al 30 novembre. Basta poco. Ricordiamo fino alla noia che la comunicazione , in una città che per gran parte è ” Zero. Zero” si fa anche con supporti, mezzi e strumenti reali e visibili. Un cartello per esempio. Attendiamo che l’ Amministrazione comunale o il gestore lo facciano.