Navette per aeroporto Bari? Dai, dai dagli una spinta….

“…e vedrai che partirà”, come ripeteva il ritornello della nota canzoncina del 1996 cantata dal coro dei bambini del coro dell’ Antoniano di Bologna allo ‘’Zecchino d’oro’’ . E l’invito ci sta tutto visto dopo gli annunci della coppia di navette da Matera all’aeroporto di Bari e ritorno è ancora in rimessa. L’assessore ombra Pio Abiusi, come accade nei governi anglosassoni dove le opposizioni sono propositive e incalzano i Governi, rinfresca la memoria e chiede, mettendo le mani nella piaga di sempre, sul perché? E per come? Non si sia mosso nulla. Siamo alle solite pastoie burocratiche, uno schema di convenzione che è lì, e all’assenza di determinazione nel fare poche cose ma concrete, visto che i soldi ci sono.Servizio che sarebbe dovuto partire il 1 aprile scorso, ma che è ancora lì. Non ci facciamo molte illusioni, visto che Matera paga- e non da ora- l’assenza di esperienze e competenze professionale del turismo, che ci lavorano a tempo pieno e con un “Piano’’’ da attuare. A vuoto anche gli operatori che, nei giorni scorsi, hanno chiesto al Comune un incontro per convocare l’ennesimo tavolo per cercare di rimediare- a stagione avviata- al calo di presente e di fatturato. Navette per l’aeroporto in rimessa. E del resto la Regione attende la nuova giunta, che arriverà dopo le Europee. Caro assessore ti tocca aspettare, anche per le spinte…



Se gli diamo una spinta il potenziamento del servizio partirà?

L’assessora Sileo non è risultata eletta in Consiglio Regionale, partecipa alle ultime riunioni della vecchia giunta poi toglierà l’incomodo. E’ una partecipazione passiva, in poche parole tiene calda la sedia. Di contro c’è il neo eletto presidente Bardi che è particolarmente attivo a programmare collegamenti tra i comuni lucani ed oltre in elicottero. Fatta questa premessa che descrive per alcuni versi l’attività dell’esecutivo regionale morente soffermiamoci sulla situazione della giunta comunale di Matera che sembra essere in aria di rimpasto ed è distratta da altro, attratti come sono dai laudi emolumenti; ci auguriamo che quanto prima si dedichino ad altro togliendo l’incomodo.

In questo quadro si è inserito il potenziamento deI servizio di trasporto pubblico locale con 2 coppie di corse aggiuntive di navette per il collegamento tra Matera e l’ Aeroporto di Bari Palese.

Era il 19 Marzo 2024 quando la giunta comunale di Matera decise di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Matera e la Regione Basilicata per il potenziamento deI servizio suddetto.



In poche parole ed alla buon ora si decise di dare fuoco alle ultime polveri rimaste. Il servizio avrebbe interessato il periodo tra il 1°Aprile 2024 ed il 31 Dicembre 2025,utilizzando. 324.398,72 Euro che erano i residui fondi a valere su l’art. 1 comma 574 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la legge di stabilità del 2018. Con quella legge vennero stanziati 1,2 milioni di Euro così da potenziare il servizio in occasione degli eventi che hanno interessato Matera il 2019. Parte di quei fondi sono stati spesi e la somma residua il Comune se li è ritrovati in bilancio dopo una serie di traversie tra cui il COVID, quando ci fu “un fermo tecnico” di oltre un anno, ed un contenzioso con COTRAB.

Far partire il servizio il 1 Aprile sarebbe stato utile per i ponti di fine mese ed invece è rimasto un Pesce d’Aprile. Siamo a metà del mese di Maggio è possibile sperare che il potenziamento del servizio navetta parta per l’inizio del mese di Giugno?

La giunta regionale dovrà approvare con sua delibera lo schema di collaborazione che sicuramente è già “incamiciato” poi l’atto dovrà passare alla Giunta Comunale di Matera che normalmente non è molto sveglia, alla fine sarà la volta della firma del contratto con Cotrab. Noi ci auguriamo che il servizio parta per Giugno e che non passi inutilmente l’Estate.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 12 Maggio 2024