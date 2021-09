E’ inutile girarci intorno.La sentenza del Tar di Basilicata che ha ”buttato il gioco a terra” sulle navette bus attivate due mesi fa dal Comune di Matera, da e per l’aeroporto di Bari e la stazione ferroviaria di Ferrandina, è l’emblema di una sconfitta e di un modo di fare che denuncia – ancora una volta – di scarsa capacità (usiamo un eufemismo) di programmazione e di collaborazione tra enti. Matera è il biglietto da visita per l’intera Basilicata sul mercato delle vacanze e deve essere credibile e affidabile, con servizi di trasporto turistici che devono funzionare tutto l’anno, superando la precarietà di scadenze e coperture finanziarie. Altrimenti si rimediano pessime figure. La nota della Fit Cisl è un invito a lavorare con serietà. Attendiamo i fatti e in tempi brevi. Altrimenti, per i motivi detti prima, è meglio – se non si è in grado di farlo- privatizzare i servizi. Ne guadagnerebbe l’economia locale.



LA NOTA DELLA CISL

MATERA, 16- SETTEMBRE-2021

Sig. Sindaco di Matera

Dott. Domenico BENNARDI

Via A. Moro, 32

75100 MATERA

segreteria.sindaco@comune.mt.it

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Assessore alle Infrastrutture

E alla Mobilità Sostenibile

Dott. Raffaele TANTONE

Via A. Moro, 32

75100 MATERA

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

e, p.c.

Regione Basilicata

Dipartimento Infrastruttura e Trasporti

Assessore

Dott.ssa Donatella Merra

POTENZA

donatella.merra@regione.basilicata.it

Oggetto: Navette Matera – Aeroporto di Bari Palese

Egregi Signori/e,

abbiamo avuto già modo di affermare senza ombra di smentita da parte di nessuno degli organismi istituzionali tra i quali anche quelli in indirizzo, che la gestione e le scelte operate nell’ambito del settore del Trasporto Pubblico Locale della Regione è ormai allo sbando oltre che ad una sorta di disorganizzazione programmata.

Anche Ella Sig. Sindaco, possiamo affermare che a nostro avviso, oltre a non avere voluto tentare attraverso la convocazione di una riunione che per ben due volte la scrivente OO. SS. Le ha prontamente inviato, al fine di coinvolgere tutti i soggetti Istituzionali e lo stesso COTRAB intorno ad un tavolo per evitare quello che questa la FIT-CISL Le aveva già indicato nella prima nota del 04 settembre scorso, vale a dire che l’Amministrazione Comunale da lei rappresentata “in relazione della citata Legge Regionale quadro……..” nr 22 del 27/07/1998 in applicazione del D.Lgs. 422, non poteva avere alcuna competenza nel bandire una gara per i servizi di trasporto interregionali e/o interprovinciali.

Tutto quanto avevamo presagito nella nostra citata nota oggi è purtroppo accaduto, e vogliamo auspicare che non accada nuovamente in futuro, procedere in ordine sparso sovrapponendosi in competenze istituzionali, creando confusione e disorganizzazione nella gestione del settore e compromettendo la stessa continuità del servizio.

Riteniamo dal nostro punto di vista che quello che è successo è sinonimo di una limitata azione amministrativa per la quale Ella non può che ritenersi responsabile tanto, quanto l’assessore Tantone dimissionario, anche per le evidenti ed inconfutabili ragioni sin qui accennate.

In ragione del disastro istituzionale sancito dal TAR di Basilicata in merito ai servizi di cui all’oggetto della presente, lanciamo un appello di responsabilità a chi ha la massima rappresentanza istituzionale del Governo Regionale del settore, affinché intervenga per evitare la sospensione del servizio ai cittadini e garantire la continuità occupazionale a tutti i lavoratori impiegati nel servizio, con la speranza che soprattutto Ella Assessore Merra, non faccia di tutto per perdere anche questo ulteriore “AUTOBUS”.

In attesa di un cordiale riscontro oggettivo alle condizioni sin qui riportate l’occasione è gradita per salutare distintamente.