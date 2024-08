Navette bus per aeroporto Bari. Regione finalmente delibera

Se ne parlava dalla scorsa primavera ed è stato argomento oggetto di interrogazioni, prese di posizione, ma quelle navette bus per Bari erano rimaste in parcheggio… in via Anzio. Finalmente la nuova giunta regionale, presieduta dal presidente Vito Bardi, ha deliberato in tal senso per attivare una convenzione con il Comune di Matera,necessaria all’avvio del servizio. A darne notizia l’assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe, che indica gli orari delle partenze. La data dell’avvio è legata alla definizione delle procedure. Si spera che possa avvenire prima della pausa di ferragosto. Per una questione definita altre che restano ancora irrisolte, come il servizio di metropolitana leggera e per l’utilizzo del parcheggio nell’area delle Fal al rione Serra Rifusa. Anche qui si attende che la Regione finanzi quel servizio e con un treno ‘’dedicato’’. Se ne parla dal 2019…



Trasporti, Pepe: “Potenziate navette Matera-Aeroporto Bari”

“Più navette per il trasporto pubblico da Matera all’aeroporto di Bari Palese. Lo abbiamo deliberato nella seduta giunta odierna, approvando uno schema di collaborazione tra la Regione Basilicata e il Comune di Matera. Ci saranno due nuove coppie di corse, che vanno a sommarsi a quelle già attive”.

Così, in una nota, Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore all’Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilicata.

La prima corsa partirà da Matera alle 8:30, con ritorno da Bari alle 11:30. La seconda corsa partirà alle 14:00, con ritorno alle 17:30. La scelta degli orari è stata calibrata sulla base delle esigenze dell’utenza. L’inizio del servizio avverrà nei prossimi giorni. La percorrenza annuale complessiva sarà di 96mila chilometri.

Queste navette si uniranno a quelle già operative, tre coppie di corse di competenza della Regione Basilicata e due di competenza della Regione Puglia.

“Vogliamo una Basilicata più connessa con gli hub aeroportuali. Non ci occuperemo solo del rinfoltimento della ‘flotta’ di bus da e per Bari, ma nei prossimi giorni avvieremo un servizio di collegamento sperimentale da Potenza per l’aeroporto di Pontecagnano. Lo abbiamo annunciato nei giorni scorsi e intendiamo insistere su questa ulteriore possibilità di spostamento per pendolari e turisti”.