Una protesta di buon mattino davanti allo stabilimento Natuzzi di Jesce 1, con bandiere e caffè, ma con il sindacato compatto per chiedere all’azienda di passare dagli annunci ai fatti per una risposta che dura da troppo tempo sul futuro di 450 lavoratori in cassa integrazione a zero ore. Loro vogliono rientrare ripetono i segretari Margherita Dell’Otto (Filca Cisl), Fernando Mega (Fillea Cgil) e Cosimo Paolicelli (Feneal Uil) e, comunque, conoscere quale sarà il loro futuro. Ma la situazione non cambia e al lavoro ci vanno altri colleghi, nonostante lo stato di agitazione proclamato d’intesa con le segreterie nazionali. L’azienda – affermano nella nota che segue Dell’Otto, Mega e Paolicelli- non può e non deve dividere i lavoratori. Essi sono e restano tutti nel gruppo Natuzzi”. Un concetto che sarà ribadito con forza nell’incontro che si terrà in Puglia il prossimo 8 aprile. Nel frattempo con l’approssimarsi della domenica delle Palme servirebbe un segno di pace…

RESPONSABILITA’ E LAVORO

Bisogna tenere aperta la Natuzzi per le prossime generazioni! Questo è l’obiettivo

che le OO.SS. Feneal Uil Filca Cisl e Fillea Cgil di Basilicata hanno nel continuare la

gestione di una vertenza lunga e travagliata che dura ormai da 18 anni.

Non bisogna dividere i lavoratori tra chi è attualmente impegnato nell’attività

produttiva e chi è in Cassa Integrazione in attesa della realizzazione dell’agognato

progetto di riqualificazione per il rientro in azienda.

Stamani davanti allo stabilimento di Iesce 1 le OO.SS. del materano insieme alle

RSU hanno manifestato in aperto dissenso con l’azienda, che incurante dello stato di

agitazione proclamato unitariamente dalle OO.SS. Nazionali con il relativo blocco degli

straordinari, ha inteso chiamare al lavoro supplementare tutti i lavoratori del perimetro di

produzione. Infatti, nel mentre l’azienda non chiarisce e rinvia sine die la presentazione di

un piano industriale che preveda in maniera chiara ed inequivocabile il rientro nel

perimetro produttivo delle circa 450 unità attualmente in cassa integrazione a zero ore, si

procede in modo reiterato al lavoro supplementare in tutti gli stabilimenti del gruppo, senza

tener conto delle richieste avanzate dalle OO.SS. di un rientro graduale delle unità

lavorative poste in cassa integrazione.

L’azienda non può e non deve dividere i lavoratori. Essi sono e restano tutti nel

gruppo Natuzzi.

Si riaccendono i fari sulla vertenza affinché ci sia l’unità dei lavoratori per portare

avanti e definire dopo un lungo travagliato processo di riorganizzazione del gruppo un

piano industriale che preveda il rientro di tutte le maestranze nel perimetro produttivo.

Non ci possiamo permettere la perdita di un solo posto di lavoro, data la

drammaticità occupazionale acuita da una crisi sociale ed economica senza precedenti.

Il giorno 8 aprile il sindacato lucano sarà presente alla riunione convocata con tutte

le istituzioni, disponibili, come sempre, a valutare soluzioni ma fermo nel rivendicare con

forza e determinazione la rioccupazione e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro in

Basilicata e Puglia.

Attendiamo da tutti fatti concreti e risposte esaustive.

Matera, 27/03/2021

p. Le Segreterie Regionali di Basilicata

Feneal Uil – Filca Cisl – Fillea Cgil

FeNEAL UIL Via Annunziatella n. 95 Tel .e fax 08352564560 75100 MATERA