NATURARTE BASILICATA 2023: GLI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE

Prosegue il progetto “NaturArte Basilicata”, voluto dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, con gli appuntamenti di dicembre 2023. Tre giornate di laboratori tra Montescaglioso e Matera che termineranno con la presentazione del “Libro Bianco di NaturArte” a cura dell’impresa sociale Civitates.

Per “Libro Bianco” si intende generalmente un documento di sintesi e di approfondimento su un determinato argomento, con lo scopo di rendere pubblici i risultati e i processi produttivi e organizzativi di un’esperienza che si reputi rilevante e soprattutto replicabile per il settore di competenza. Un testo necessariamente analitico e di rigore scientifico, per evitare di essere autoreferenziali e quindi sterili.

Il libro bianco “NaturArte Basilicata”, elaborato da un team di ricerca coordinato dall’impresa sociale Civitates, nasce per condividere soluzioni, strumenti e competenze maturate nel corso di dieci anni, attraverso un progetto sperimentato e promosso all’interno di piccole comunità locali della Regione Basilicata.

L’opportunità è preziosa per attirare l’attenzione su un tema caro al Parco della Murgia Materana: riconoscere alla cultura, alla musica, all’arte e alla creatività un valore strategico per lo sviluppo economico e sociale sostenibile delle comunità e dei territori.

L’arte e la cultura vengono così considerate in virtù della loro funzione pedagogica ed educativa, oltreché estetica: quella capacità unica di trasmettere bellezza, emozioni e sentimenti positivi in grado di generare coesione sociale, relazioni collaborative e un rinnovato desiderio di partecipazione delle persone per il bene comune, tra senso di orgoglio, responsabilità sociale e legami di tipo comunitario.

All’incontro parteciperanno: Giovanni Mianulli, Presidente Ente Parco murgia Materana | Antonella Logiurato, Ufficio Parchi Dipartimento Ambiente Regione Basilicata | Chiara Rizzi docente UNIBAS e promotrice del progetto Convivium Park | Luigi Esposito, funzionario Ente Parco Murgia Materana, Direttore Artistico NaturArte Basilicata.

Saluti di Vincenzo Zito, Sindaco di Montescaglioso | Cosimo Latronico Assessore Ambiente ed Energia Regione Basilicata | Piero Marrese Presidente della Provincia di Matera | Domenico Bennardi Sindaco di Matera

Appuntamento il 18 e 19 dicembre nell’Abbazia Benedettina San Michele Arcangelo di Montescaglioso e conclusione il giorno 20 a Matera nel Palazzo Bernardini