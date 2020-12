Barba e cappello rosso di rabbia…per denunciare, e a ragione, lo scippo fatto soprattutto ai bambini dello spirito del Natale. Senza il ‘calore’ della famiglia, sostituito dalle alienanti e fredde videochiamate è una Natività senza né amore e né sapore. Bravo Antonio…pronto a dispensare una carezza, anzi doppia, visto che porta il cognome Serravezza. Sembra una Natale in piena continuità da confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano, che sono efficaci) sterilizzato, da campana di vetro proprio come le provette dei laboratori di analisi degli amici del tampone della pletora di virologi, esperti, e giardiniere di primule da campagne vaccinali, che supportano il governo e i volti cangianti del gruppo di governo guidato da Giuseppe Conte. Ci si meraviglia per gli assembramenti dopo aver, e la giostra continua, promosso a tutto spiano gli acquisti con moneta virtuale e i rimborsi a piè di lista e la lotteria degli scontrini https://giornalemio.it/cronaca/assembramenti-natale-a-casa-che-faccetoste/ . Non ci siamo. Babbo Natale “Serravezza’’ pronto a dispensare carbone e lassativi, insieme alla Befana, e con i Magi a quanti hanno sottratto in maniera maldestra e ipocrita il Natale, ai piccoli, alle famiglie, ai nonni.



C’è una cosa più delittuosa del virus a corona, più triste della pandemia, più tragica dell’emergenza, più pericolosa del contagio. È disilludere i bambini. Privarli delle emozioni cui hanno diritto, allontanarli dalla loro realtà, fatta di fiabe, di sogni e di aspettative. Soprattutto di attesa. Lo spauracchio, minaccioso e anche un po’ sadico, di un Natale senza festa, con regali posticci e denudato della sua vera essenza, potrebbe avere effetti molto negativi sulla crescita dei nostri figli più piccoli e non solo. L’attesa di Babbo Natale, il sogno di una favola che diventa realtà, lo sguardo perso nel vuoto, con la speranza di vedere la vecchina sulla scopa che porta i pacchi dono, sono un diritto sacrosanto dei bambini, che nessun virus e, soprattutto, nessun governo, dovrebbe negare. Le dichiarazioni del premier Conte e quelle, molto avventate, fuori luogo, di qualche virologo in cerca di notorietà, sono sbagliate, irreali, scorrette e censurabili. Annunciare un Natale “sobrio”, senza cene, abbracci e senza nonni, depauperato della sua essenza, fatta prima di ogni altra cosa, di rapporti umani, non può appartenere al ruolo di uno Stato che stia veramente dalla parte dei propri cittadini. Le misure restrittive sono una cosa, le imposizioni per arginare la crisi anche, ben altra cosa è il terrorismo mediatico, l’allarmismo, il tenere sotto scacco un intero Paese. Una miscela esplosiva cui non si sottrae neanche parte del mondo dell’informazione. Parlare di un Natale senza famiglia è quasi una lucida pazzia. Non è giusto, non è da Italiani. Neanche durante la Grande Guerra, forse, è stato negato il diritto a festeggiare la ricorrenza più importante dell’anno, a deporre le armi, sia pure per pochi minuti, per accogliere Cristo, per vedere la gioia negli occhi dei bimbi. Il governo ha perso un’occasione, quella di avvicinarsi ai propri figli, infondere loro la fiducia di cui hanno disperato bisogno. Sarebbe stato meglio bloccare la scorsa estate, discoteche lussuose, bonus vacanze e monopattini, invece che mortificare l’attesa del Natale. Un’attesa che vale ancor più dell’evento stesso. E se Natale è il simbolo della rinascita, dire a un bambino che il “vecchio con la barba bianca” arriverà con il pacco di Amazon è mostruoso e ridicolo e chi ha permesso tutto questo dovrebbe nascondersi per la vergogna. Bambini di Matera, il Natale arriverà e sarà bellissimo come sempre, anzi più bello, Ricco di luci colorate, con il suono delle zampogne e i regali da scartocciare…con tanti baci e abbracci, senza mascherine e con lunghe tavolate piene di dolci e di allegria…questo è il nostro Natale!