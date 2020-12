…e con le ”tradizioni” una ” T” ci sta tutta. Quest’anno, e in attesa di consegnare agli archivi del tempo il 2020, anno bisesto e funesto, il Natale dall’Immacolata all’Epifania sarà ”sobrio, ma inclusivo” – come ha ricordato il sindaco di Matera, Domenico Bennardi- a causa dei limiti imposti dalle misure restrittive del virus a corona. Del resto non poteva che essere così. Evitare contatti fisici, indossando mascherine, mantenendo le distanze di almeno un metro e lavarsi le mani, per rispettare sè stessi e gli altri. Natale e Capodanno , per tanti, e se possibile con i tuoi, a casa con il calore ”virtuale” dei social e del canale dedicato di Trm, mediapartner del programma natalizio che il Comune sta allestendo giorno dopo giorno e che sarà operativo dal 21 dicembre. Programma e, per certi versi, un festival narrato dalle associazioni che hanno partecipato al bando eventi dei mesi scorsi e che hanno rimodulato le proposte per il Natale 2020.



” E per loro – come ha ricordato l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido- la doppia opportunità di essere protagonisti e di una visibilità ulteriore che avranno con le riprese tv e con i social”. Sono tre le direttrici di ”animazione” virtuale (naturalmente) del Natale di quest’anno. Una è incentrata sul filone ” Chi Ama Matera” , già operativo,che consentirà agli operatori economici, sopratutto di quelli della filiera della ristorazione, di interagire con i cittadini (si pensi agli acquisti, consegna pasti ecc). E questo grazie a un data base operativo sul sito web del Comune www.comune.matera.it e che l’assessore all’Innovazione, Alberto Acito, intende rendere più agile nei contenuti di pubblico interesse e di promozione territoriale, fermo restando che parametri, paletti e altri limiti dei portali pubblici dell’amministrazione trasparente, manterranno tutta la farraginosità di consultazione e accesso che conosciamo. E a proposito di innovazione e di economia, con una crisi cronicizzata dal covid 19 dopo l’anno di Matera capitale europea della Cultura, l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Digilio, confida nell’attivazione di un tavolo con le associazioni del comparto economico per lavorare a opportunità di ripresa. La firma il prossimo 11 dicembre nel solco dell’inclusione e del coordinamento. ”Spendere a Matera?Bene -ha detto Digilio-lavoriamo insieme a difesa dell’economia locale. Natale è l’occasione per farlo”. Il secondo filone aggregativo e inclusivo si chiama ” Racconta la Solidarietà” e consentirà, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni di volontariato di far conoscere storie e situazioni di persone in difficoltà, per problemi famigliari o che hanno perso il lavoro oppure sono in difficoltà a causa della crisi da covid 19. Sarà possibile aiutare, sostenere, magari con una sottoscrizione o provvedere con un dono sotto l’albero o con una ”calza” per l’Epifania. Ma ne sapremo di più strada facendo, perchè la solidarietà è davvero contagiosa…sopratutto quando la si fa con responsabilità, in silenzio, rispettando la dignità di chi ha bisogno. La terza, anche questa utilizza il portale del Comune, si chiama ” Buongiorno Matera” (ne abbiamo parlato in altro servizio) e consentirà a fotografi dilettanti e professionisti di pubblicare ogni giorno una bella cartolina della citta. Accanto alle abbondanti portate del Natale ”virtuale”, con una offerta che spazia dal teatro delle tradizioni, alla musica, alla danza, al cinema con dirette live e registrazioni da rivedere, ci saranno altri eventi da apprezzare in strada.



E sarà il colpo d’occhio, per esempio, delle luminarie in centro e in altre zone cittadine – con un budget inferiore allo scorso anno- ma con tre alberi di Natale ”d’artista” : due in piazza Vittorio Veneto e uno in piazza Matteotti. Ci sarà anche il presepe, il simbolo del Natale che apprezziamo perchè legato alla tradizione della cultura contadina. Sarà allestito, nell’atrio del Cinema Comunale Guerrieri, con sette statue di cartapesta dell’artista materano Andrea Sansone e l’apporto dell’Associazione Maria Santissima della Bruna. Finita? Possibili sorprese, visto che il cartellone è in corso d’opera. Sarà possibile anche ”giocare” ed è un tema al quale i bambini in particolare sono particolarmente sensibili. Per loro anche una ”fiaba”… come la magia del Natale vuole.