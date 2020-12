Diceva Madre Teresa di Calcutta che “Non è importante quanto doniamo ma quanto amore mettiamo nel donare”. Ed è da questo assunto che la Caritas di Tricarico ha promosso l’iniziativa Natale in Scatola , progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio.

Cosa bisogna fare per partecipare?

Semplicemente prendere una scatola di scarpe e metterci dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), una cosa golosa, un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto gentile…perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Importante è indicare sulla scatola se è per uomo, donna, bambino o bambina e possibilmente utilizzare oggetti nuovi o in buono stato.

La scatola confezionata, poi, deve essere consegnata in parrocchia entro sabato 19 dicembre 2020.

Un piccolo gesto che sarà come quell’abbraccio caldo che non possiamo scambiarci in questo momento di pandemia.