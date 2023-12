Natale in cremisi nei cuori dei piccoli della Pascoli e delle Piume al vento

Gli ingredienti c’erano tutti perchè al Palazzetto ”Giannino Grieco” del rione Lanera entusiasmo, commozione, solidarietà e tanta passione per la musica e il canto facessero registrare il tutto esaurito sulle gradinate. E così è stato con la manifestazione ,finalizzata a raccogliere fondi per sostenere la mensa per le persone indigenti ”Don Giovanni Mele” del rione Piccianello, con un variegato repertorio di canti natalizi .L’evento , presentato in Municipio nel corso di una conferenza stampa, è stato organizzato dall’associazione bersaglieri ”Mauro Binetti” di Matera con l’istituto onnincompresivo ” Giovanni Pascoli” ha portato sul parquet…la semplicità e la passione dei piccoli allievi della scuola, con la piccola orchestra in maglia bianca e il coro in maglia cremisi, ben diretti dai docenti. Una bella prova la loro che avevano alle spalle le voci degli adulti del coro ”Rosa Ponselle” diretto dal maestro Giuseppe Ciaramella. E poi la applaudita partecipazione della fanfara del 7 ° Battaglione Bersaglieri di Altamura (Bari). Piume al vento e passione e per una giusta causa. Per i piccoli un bell’esempio di come si possa donare lavorando con passione.E canto e musica sono il mezzo giusto per farlo, soprattutto davanti a genitori e parenti. Voglia di ripetersi tanta. E allora al lavoro per il 2024.