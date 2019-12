“Natale in Cattedrale – concerto per soli, coro e orchestra” è il concerto natalizio che il Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera promuove in intesa con la Basilica Cattedrale e l’Arcidiocesi di Matera e Irsina, giovedì 19 Dicembre, alle ore 20:00.

L’iniziativa, sostenuta dalla Dirigente Rosanna Papapietro, rientra nel piano dell’Offerta Formativa della Scuola, con la direzione artistica della Prof.ssa Natalia Bonello.

La direzione orchestrale sarà a cura del Prof. Rocco Lacanfora, mentre la direzione del coro a cura della Prof.ssa Bonello.

Si evidenzia il prezioso, immancabile ed instancabile supporto dei docenti di Musica d’Insieme del Liceo Musicale “Stigliani” : Marcantonio Cornacchia, Giovanni Di Napoli, Franco Dimatteo, Gregorio Giamba, Vito Grieco, Giovanni Loiudice, Annamaria Losignore e Bruna Monaco.

La direzione fonica è ancora una volta a cura del Prof. Francesco Altieri.

La serata sarà presentata e commentata dalla Prof.ssa Flavia Sabia, docente di Storia della Musica, coadiuvata da Elisabeth José Lerose, studentessa del quinto liceo Musicale.

Saranno eseguite musiche di Corelli, Haendel, Bach, Gluck, Loilette, Vivaldi, Mendelssohn, Goodal, Morricone, tradizionali natalizi che spaziano fra tradizione e repertorio corale contemporaneo scritto per il periodo dell’avvento.

In sintesi un percorso musicale timbricamente vario che interpreta il sacro e il periodo della natività attraverso generi e stili musicali differenti.

Novità di questa terza edizione l’esecuzione di brani per organo, con il più importante organo attivo di Basilicata, presente in Cattedrale già dalla prima metà del 1500, poi inglobato in uno strumento più grande nel 1700, per essere ampliato nel 1882 da Giacomo Vegetti Bossi.

Nel 1912 fu restaurato da Giovanni Consoli che lo rese a trasmissione pneumatica. Fu nuovamente ricostruito nel 1954/56 dai fratelli Ruffatti di Padova, per essere definitivamente ampliato nel 2015 da Barthelemi/ Formentelli. Attualmente lo strumento dispone di due manuali da 61 note, una pedaliera concavo radiale da 32 pedali e di 36 registri che comandano le oltre 2.500 canne.

Sarà un emozionante privilegio per gli alunni dei proff. Antonio Borraccino, Lucia Giampietro ed Emilia Venezia, anche grazie alla guida del Prof. Francesco Altieri, abile organista ancor prima che docente di tecnologie musicali del Liceo “Stigliani”, suonare quello che è considerato uno dei migliori organi dell’Ottocento italiano.

La calda e imponente musica d’organo, le note gioiose della tradizione natalizia, le esecuzioni corali, l’ensamble di flauti e percussioni, curate dai Proff. Natalia Bonello e Michele Fracchiolla, altra novità di questa edizione 2019, saranno un ottimo strumento di coesione e aggregazione comunitaria.

Questa la sfida del “Natale in Cattedrale ”che porterà in scena ragazze e ragazzi desiderosi di mettersi in gioco e di comunicare il loro amore per la musica, donando al contempo un po’ di pace, gioia e serenità a tutti coloro che vorranno, con la loro partecipazione all’evento, porgere ascolto.

Un sincero ringraziamento a Sua Eccellenza Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Vescovo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, e al Parroco della Cattedrale, Don Angelo Gallitelli, per la rinnovata ospitalità ai giovani dello “Stigliani”.