“NATALE GINOSINO E MARINESE’’: IL DUC PRESENTA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Cantastorie, mangiafuoco, trampolieri, esibizioni di artisti di strada e la consueta pista di pattinaggio. Si entra nel vivo del Natale ginosino e marinese con le iniziative e gli spettacoli proposti dal DUC (Distretto Urbano del Commercio) Ginosa e Marina.

Tante proposte ed eventi che accompagneranno le comunità nel corso delle festività più attese dell’anno, da dicembre a gennaio.

<<L’obiettivo è quello di vivere insieme e in allegria le festività natalizie qui, a Ginosa e Marina di Ginosa – spiegano i componenti del DUC – abbiamo pensato a delle iniziative che potessero coinvolgere i veri protagonisti del Natale: i bambini.

Attraverso le esibizioni degli artisti di strada, vogliamo che i più piccoli e le loro famiglie escano e vivano gli spazi della propria città. A queste, si aggiunge la pista di pattinaggio in Piazza IV Novembre, gestita dall’Associazione Visit Ginosa&Marina.

L’invito, inoltre, è ad acquistare i regali presso le attività commerciali di Ginosa e Marina di Ginosa. Il periodo che stiamo vivendo è delicato per tutti, anche per i commercianti. Per questo, è importante incentivare il commercio locale, spendendo presso i negozi delle nostre realtà>>.