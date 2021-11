….Perchè tanti e interessanti. Ma potrebbero aumentare, gli eventi del ” Natale insieme 2021” contenuti nel cartellone messo a punto dal Comune di Matera e con alcuni anticipazioni di associazioni che hanno aperto all’atmosfera della Natività e degli auguri per l’anno che verrà. Auspicando che sia di buoni auspici, dopo due anni da confinamento domiciliare e le restrizioni da pandemia da virus a corona. Circolari e varianti da covid 19 in agguato, ma è meglio non fasciarsi la testa (come ripete un vecchio adagio) prima essersela rotta, tanto più – è un dato oggettivo- non si può chiedere salute a sufficienza da un ospedale depotenziato come il Madonna delle Grazie.

E allora guardiamo alle 130 iniziative, illustrate nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Domenico Bennardi e dall’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido.

Piatto forte, attenzione rivolta alle tradizioni comprese quelle dell’arte bianca, è il presepe vivente nel Sasso Caveoso in programma con 13 date dal 7 dicembre al 9 gennaio 2022,e poi concerti, luminarie d’artista e quelle di strade centrali e pericentrali , laboratori di dolci natalizi, attività culturali e di solidarietà e ”attrazioni” che guardano al passato.

Tra queste ” la giostra intorno al mondo ” composta da uno storico carosello di cavalli d’epoca, con i riquadri delle Città Unesco, che sarà montata in piazza Vittorio Veneto.

Poi la ruota panoramica in piazza Matteotti , alta 30 metri. Sarà dotata di una cabina per disabili e di un’altra denominata ”vip’ con attrazioni particolari. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Confermata la presenza della pista di pattinaggio al ”boschetto” di via Lucana, come è conosciuto da gran parte dei materani.

Finita? I piccoli potranno imbattersi nella disegnatrice del maghetto Harry Potter di Mediamix, i grandi brindare alla buona salute e all’anno nuovo con l’evento Spiriti Divini o provare in altri luoghi (sfogliate il programma) a mettere le mani in pasta per gustare pettole, cartellate e altri dolci natalizi. Un pizzico di sana gastronomia identitaria non guasta. Anzi. E su questo aspetto l’assessora alla Cultura Tiziana D’Oppido, durante un evento con Slow Food alla Lopa, è stata di parola.

Altro aspetto non trascurabile è il concorso per le installazioni luminose, proposte da Be Sound, che coinvolgerà l’intera città.

Per Musica e spettacolo c’è l’imbarazzo della scelta. A Capodanno, grazie a proposte che attendono l’ufficialità, potrebbe venire altri eventi a Natale. E a Capodanno un concerto con gruppi e musicisti della Basilicata. Ma dipenderà dalla situazione sanitaria. In alcuni casi pronto un piano B.

La messa a punto del programma ha coinvolto operatori nella organizzazione di tre mercatini, concentrati nelle zone delle centro, e di associazioni, come la Pro Loco di Matera, che potranno attivare iniziativa di solidarietà. Ma di questo parleremo in dettaglio in altri servizi.

“Questo cartellone è il frutto” ha dichiarato il sindaco, “di un grande lavoro di sinergia ed un tentativo di programmazione che fosse il più ampio possibile per un Natale materano che fosse anche attrattivo per in chiave turistica, nonostante le difficoltà e incertezze pandemiche che ci obbligano alla massima prudenza. Un ringraziamento alle associazioni e operatori che hanno candidato i propri eventi, all’assessore alla cultura che ha curato il cartellone e ha coordinato gli operatori, all’ufficio cultura e turismo del Comune di Matera. Ora l’auspicio è che ci sia massima attenzione e prudenza per questa fase ancora delicata della pandemia. In caso di necessità sanitarie particolari o in caso di disposizioni di sicurezza nazionale, alcuni eventi saranno rimodulati o rinviati. L’occasione è utile per augurare a tutti i migliori auguri di buone feste da parte dell’amministrazione comunale.”



NATALE INSIEME – II EDIZIONE

In corso da novembre 2021:

– dal 20 novembre al 10 gennaio: mostra “ETEROTOPIE – NON LUOGHI, LOGHI, CODICI, ALTERAZIONI”. La prima Antologica di Corrado Veneziano, a cura di Francesca Barbi Marinetti e Raffaella Salato, presso Palazzo Malvinni Malvezzi.

– dal 22 novembre al 10 gennaio: mostra fotografica “MATHERA”, a cura delle associazioni “Lino Perrone” e “Basilicata-Mozambico”. Dal 22 novembre all’8 dicembre presso il Comune di Matera, dall’9 al 18 dicembre presso il Palasassi e dal 19 dicembre al 10 gennaio presso MUST, Via San Biagio.

– dal 22 novembre al 9 gennaio: concorso “BeRIGHT CHRISTMAS – II EDIZIONE”. Concorso di addobbi illuminotecnici a tema natalizio, di balconi, architetture, fioriere, scale, cortili, corti, vicinati, strade private, attività commerciali, strutture ricettive e sale ricevimenti. Iscrizione concorso: 22 novembre>19 dicembre. Esposizione illuminazioni: 20 dicembre>09 gennaio. L’evento di premiazione avverrà entro fine gennaio 2022. A cura di Be Sound, in collaborazione con l’Accademia della Luce, www.berightchristmas.it

– dal 26 novembre al 10 gennaio: mostra “PATRIMONIES”, a cura della Fondazione SoutHeritage, presso magazzini granai di Palazzo Viceconte (già Venusio), Via San Potito, 8.

Mercoledì 1 dicembre 2021

– ore 10:30 convegno “Relazionarsi con la lingua LIS”, presso “Panta Rei”;

– ore 18:00: distribuzione delle luminarie e costruzione del presepe, a cura dell’odv Il Quartiere Si Muove, progetto “Il Quartiere Ri-Luce – Natale 2021”, Rione San Pardo, (orario da definire);

– ore 20:45, “LIGHTHOUSE”, a cura di ASD Oltredanza, presso sede ASD Oltredanza;

– ore 21:00, “CARMEN” di G. Bizet, a cura de La Camerata Delle Arti, progetto “Basilicata opere in atto”, presso Auditorium Gervasio.

Giovedì 2 dicembre 2021

– ore 20:00, “CI HANNO DATO LA CITTÀ”, a cura di IAC – Centro Arti Integrate, rassegna “Handle with care”, presso CineTeatro Comunale Guerrieri;

– ore 20:00, “SERATA LIRICA”, duo pianoforte e tenore (a cura di Basilicata Circuito Musicale, nell’ambito del progetto “Corto Circuito”, presso Chiesa di Maria SS.ma Addolorata;

– ore 21:00, “CARMEN” di G. Bizet, a cura de La Camerata Delle Arti, progetto “Basilicata opere in atto”, presso l’auditorium Gervasio.

Venerdì 3 dicembre 2021

– ore 10:30, convegno “Trasformazione verso società sostenibili e resilienti per tutti”, presso Mulino Alvino;

– ore 18:00, convegno “BARABILITY” presso Mulino Alvino;

– ore 20:00, spettacolo musicale “QUARTETTO MITJA”, a cura di Basilicata Circuito Musicale, progetto “Corto Circuito”, presso Chiesa di San Vincenzo De Paoli, Borgo La Martella;

– ore 20:30, “LIGHTHOUSE”, a cura di ASD Oltredanza, presso sede ASD Oltredanza.

Sabato 4 dicembre 2021

– dal 4 dicembre al 9 gennaio, “ICE CHRISTMAS VILLAGE”, pista di pattinaggio su ghiaccio, a cura di Team Eventi, presso il parco Giovanni Paolo II.

– orario 9:00>13:00, “L’ALBERO DI NATALE DEL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA” Laboratorio di riciclo creativo con i bambini per creare addobbi per l’albero di Natale con materiali naturali e di recupero. A seguire, degustazione di prodotti tipici. Partecipanti ai laboratori: 50. A cura di Agrimercato Basilicata, progetto “Valori e tradizioni a chilometro zero”, presso il mercato coperto di Campagna Amica, Via Vena 28;

– ore 17:00, “LABORATORIO PRESEPE VIVENTE”. a cura de Gli Amici del Borgo, Borgo La Martella;

– ore 21:00, spettacolo musicale “VENGO ANCH’IO, NO TU NO!”, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, progetto “Stagione Concertistica Matera in Musica anno 2021”, presso la Serra della Cava del Sole.

Domenica 5 dicembre 2021

– dal 5 dicembre al 9 gennaio, mostra “SENSAZIONE ESPERIENZIALE 2021-2022”. Mostra fotografica e di artigianato artistico locale e regionale, con giornate a tema sui materiali utilizzati per realizzare gli oggetti esposti, concerti di musica locale e un laboratorio inclusivo realizzato con la CNA. A cura di Itinerando, presso la chiesa di Santa Maria de Armenis;

– dal 5 dicembre al 9 gennaio, mercatino di Natale “GLI ARTIGIANI A NATALE”. Mercatino di Natale con 14 espositori sull’artigianato artistico e sull’agroalimentare, con piccoli spettacoli musicali e intrattenimento per bambini, a cura di Itinerando, in Via Ridola;

– ore 16:30, “FESTA DEGLI ANTICHI SAPORI”, con esposizione di prodotti tipici del territorio, a cura de Gli Amici del Borgo, Borgo La Martella;

– ore 20:00, “MUSICAL GRAN GALA’”, ripercorrendo gli ultimi 60 anni della storia dei musical, a cura di Basilicata Circuito Musicale, progetto “Corto Circuito”, presso la Chiesa di Cristo Re.

– ore 20:00, concerto “HARMONIEMUSIK”. Musiche di Strauss, Dvorak, Mendelsshon, Piazzolla. Direttore: Pascual Cabanes Frabra. Orchestra di Matera e della Basilicata, a cura dell’associazione “R. D’Ambrosio”, presso il Museo Ridola.

Martedì 7 dicembre 2021

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– ore 18:00, accensione delle luminarie nel quartiere e concerti diffusi ospitati nelle dimore private messe a disposizione dagli abitanti del quartiere, a cura dell’odv Il Quartiere Si Muove, nell’ambito del progetto “Il Quartiere Ri-Luce – Natale 2021”, rione San Pardo (orario da definire);

– ore 20:00, spettacolo musicale “NATALE NEL MONDO”, a cura dell’associazione La Camerata Delle Arti, nell’ambito del progetto “Basilicata opere in atto”, presso chiesa di San Francesco da Paola.



Mercoledì 8 dicembre 2021

– dall’8 dicembre al 6 gennaio, “MATERA CHRISTMAS VILLAGE-MERCATINI DI NATALE”, con 30 espositori, con prodotti tipici e tradizionali, artigianato natalizio, oggettistica e idee regalo, vin brûlé, teatro di burattini, zampognari, casa di Babbo Natale e della Befana, a cura dell’Associazione Italia Eventi in collaborazione con la Pro Loco Matera, in piazza Vittorio Veneto.

– dall’8 dicembre al 6 gennaio, “LA GIOSTRA INTORNO AL MONDO”, storico carosello di cavalli galoppanti di costruzione artigianale, che omaggia anche Matera perché nei rosoni sono dipinti 22 siti UNESCO fra cui i Sassi. Sono previsti spettacoli e lavoratori ludico-didattici sull’arte dei giostrai. A cura di Park and Rides, in piazza Vittorio Veneto;

– dall’8 dicembre al 6 gennaio, “RUOTA PANORAMICA GIGANTE”, ruota di ultima generazione, alta 30 metri, dotata di luci a led on scenografie luminose, di una cabina per i diversamente abili e di una cabina vip. A cura di MCS, presso piazza della Visitazione;

– dall’8 dicembre al 6 gennaio, “IL BAMBINO CHE SI FARÀ PANE PER CHI HA FAME”, allestimento natalizio a cura dell’Associazione Maria SS. della Bruna, presso la chiesa della Madonna del Carmine;

– ore 9:00, “L’IMMACOLATA IN…CORSA” e Sagra della pettola, a cura dell’Associazione Amici del Borgo, presso Borgo La Martella;

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– ore 20:00, “CONCERTO DELL’IMMACOLATA”. Musiche di Sibelius, Pergolesi, Dvorak. Soprano: Emilia Giol. Direttore: Alexander Frey. Orchestra di Matera e della Basilicata, a cura di L.A.M.S., progetto “XXXII Stagione di concerti-XXI Premio Internazionale LAMS Matera”, presso la Chiesa di S. Francesco d’Assisi.

Giovedì 9 dicembre 2021

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– ore 19:30, “TRIO CLARINETTO, VIOLINO E PIANOFORTE”, a cura di Basilicata Circuito Musicale, progetto “Corto Circuito”, presso la chiesa di San Pio X;

– ore 20:00, “FLART QUARTET”. Quartetto di flauti al femminile, a cura di Basilicata Circuito Musicale, progetto “Corto Circuito”, presso la chiesa di San Vincenzo De Paoli, Borgo La Martella.

Venerdì 10 dicembre 2021

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– orario :17>:22, “IV EDIZIONE SASSI DIVINI”, manifestazione di enogastronomia e musica dal vivo, a cura di Mef srl (luogo e orari in via di definizione);

– ore 21:00, “DIVO ANTICONFORMISTA”, a cura dell’Orchestra Della Magna Grecia, progetto “Stagione Concertistica Matera in Musica anno 2021”, presso la Serra della Cava del Sole;

– ore 20:30, “AMORE E PSICHE”, a cura di M.A.T.É – Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa e Solisti Lucani, progetto “Destinazione Maté”, presso palazzo Viceconte.

Sabato 11 dicembre 2021

– dall’11 dicembre al 9 gennaio, “MERCATINO DI NATALE”, con 11 espositori per vendita di oggetti di artigianato, gioielli, tessuti antichi, collegamenti con Radio Radiosa, da cui i cittadini potranno mandare i loro saluti in diretta. A cura del Circolo Filatelico Numismatico Materano “Raffaele Paladino”, in piazza San Francesco d’Assisi;

– dall’11 dicembre al marzo 2022, mostra dell’artista Giovanni Gaggia “IL TEMPO SE NE VA”, a cura di Synchronos, presso il MUSMA;

– orario 9:00>13:00, “DOLCI DEL NATALE”. Laboratorio di cucina per adulti, per preparare i tradizionali dolci natalizi della Basilicata: cartellate lucane e calzoni farciti di crema di ceci e cacao. A seguire degustazione prodotti. Partecipanti ai laboratori: 50. A cura di Agrimercato Basilicata, progetto “Valori e tradizioni a chilometro zero”, presso il mercato coperto di Campagna Amica, Via Vena 28;

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– orario :17>:22, “IV EDIZIONE SASSI DIVINI”, manifestazione di enogastronomia e musica dal vivo, a cura di Mef srl (luogo e orari in via di definizione);

– ore 17:00, “LABORATORIO PRESEPE VIVENTE”, a cura dell’Associazione Amici del Borgo, presso il borgo La Martella.

Domenica 12 dicembre 2021

– orario 10:00>12:00, “BLUE CHRISTMAS”, incontri, lab e shopping, a cura di Team Art, Hominaria e Strane Nuvole, presso spazio HubOut, piazza Matteotti;

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– ore 19:00, “CONCERTO PIANISTICO BIAGIO ANDRIULLI”, a cura dell’Associazione Basilicata Circuito Musicale, presso palazzo Viceconte.

Lunedì 13 dicembre 2021

– ore 17:30, “COMUNQUE IO RIESCO”, mostra sui manufatti realizzati dalle socie dell’associazione e laboratorio sulla ludopatia. Previsto un intervento del dottor Angelo Festa dell’Associazione Famiglia e Sussidiarietà, e di Don Basilio Gavazzeni della Fondazione Antiusura. A cura dell’Associazione Moica, nell’ambito del progetto “Creatività al femminile”, presso la sala Joseph Ratzinger di p.zza Sant’Agnese

– ore 21:00, “I GIGANTI E LA BAMBINA”, a cura dell’Associazione Culturale Il Palcoscenico, nell’ambito del progetto “Che Spettacolo Matera!”, presso l’auditorium Gervasio.

Martedì 14 dicembre 2021

– orario 10:00>13:00 – 16:30>23:00, CHRISTMAS JAZZ FESTIVAL, a cura dell’Associazione MIFAJAZZ, progetto Pomeriggi di Jazz. Esposizione dei vini Matera DOC e degustazione promozionale, conferenza dei produttori, concerto del Jazz In Trio, esposizione di libri per l’infanzia e laboratorio di lettura e conclusione con il concerto di Gala “CHRISTMAS TIME IS HERE” (12^ edizione) della UNTOUCHABLE BAND & Guest. Presso Ipogei di San Francesco e Auditorium Gervasio.

Giovedì 16 dicembre 2021

– ore 19:30, “CONCERTO PIANISTICO SARA LACARBONARA”, a cura di Basilicata Circuito Musicale, nell’ambito del progetto “Corto Circuito”, presso la chiesa di San Pio X;

– ore 17:00, “LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI DOLCI NATALIZI”, a cura dell’Associazione Amici del Borgo, Borgo La Martella.

Venerdì 17 dicembre 2021

– ore 9:00, torneo di tennis “CHRISTMAS CUP 2021”, a cura del Circolo Tennis Matera, in Viale delle Nazioni Unite;

– orario :17>:22, “IV EDIZIONE SASSI DIVINI”, manifestazione di enogastronomia e musica dal vivo, a cura di Mef srl (luogo e orari in via di definizione);

– ore 21:00, “MASTERS FABER”, omaggio a De André, a cura de La Camerata Delle Arti, progetto “Basilicata opere in atto”, presso auditorium Gervasio.

Sabato 18 dicembre 2021

– ore 10:00, “DIVERTIMAPPE”, a cura di Mediamix, animazione e formazione per bambini e famiglie per le vie della città addobbate a festa;

– ore 16:00, “SAGGIO DI NATALE 2021”. Saggio natalizio degli allievi di Oltredanza, a cura di ASD Oltredanza, presso la sede ASD Oltredanza;

– orario 11:00>18:00, RESI…DANZA, laboratorio di danza, a cura di Centro Danza, auditorium Gervasio;

– ore 9:00, torneo di tennis “CHRISTMAS CUP 2021”, a cura del Circolo Tennis Matera, in Viale delle Nazioni Unite;

– orario 9:00>13:00, “NATALE A TAVOLA”. Corso di cucina per ragazzi ed adulti sulla preparazione di un tipico menù delle festività natalizie lucane, in collaborazione con gli agrichef di campagna Amica. A seguire degustazione prodotti. Partecipanti ai laboratori: 50, a cura di Agrimercato Basilicata, nell’ambito del progetto “Valori e tradizioni a chilometro zero”, presso il mercato coperto di Campagna Amica, Via Vena 28;

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– orario :17>:22, “IV EDIZIONE SASSI DIVINI”, manifestazione di enogastronomia e musica dal vivo, a cura di Mef srl (luogo e orari in via di definizione);

– ore 19:00, Premiazione PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “I SASSI” – MATERA 2020-2021, presso il Palazzo Malvinni Malvezzi;

– ore 17:00, “LABORATORIO PRESEPE VIVENTE”, a cura dell’Associazione Amici del Borgo, Borgo La Martella;

– ore 21:00, concerto “EUGENIO FINARDI”, a cura di Group Power Service, festival “Arte nella serra”, presso la Serra della Cava del Sole.

Domenica 19 dicembre 2021

– ore 9:00, torneo di tennis “CHRISTMAS CUP 2021”, a cura del Circolo Tennis Matera, in Viale delle Nazioni Unite;

– orario 10:00>19:30, “LA TESSITURA DI PENELOPE”, mostra sui manufatti realizzati dalle socie dell’associazione (a cura dell’Associazione Moica, nell’ambito del progetto “Creatività al femminile”, presso la chiesa San Giuseppe Artigiano;

– ore 16:00, “SAGGIO DI NATALE 2021”. Saggio natalizio degli allievi di Oltredanza, a cura di ASD Oltredanza, presso la sede ASD Oltredanza;

– orario 11:00>18:00, RESI…DANZA, laboratorio di danza per ballerini dai 6 anni in su, a cura di Centro Danza, presso auditorium Gervasio;

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– ore 19:00, “CONCERTO FLAUTO-ARPA”, a cura dell’Associazione Basilicata Circuito Musicale, presso palazzo Viceconte;

– ore 20:00, “MY CHRISTMAS DREAM”, a cura dell’Orchestra Della Magna Grecia, progetto “Stagione Concertistica Matera in Musica anno 2021”, presso la Serra della Cava del Sole;

– ore 20:00, “MA/IN Festival: MEMORIE AL FUTURO” di Germano Scurti. Concerto per bayan ed elettronica, a cura di LOXOSconcept, presso Casa Cava.



Lunedì 20 dicembre 2021

– ore 21:00, “CONCERTO FINALE MASTER IN CANTO POP”, a cura de Il Palcoscenico, progetto “Che Spettacolo Matera!”, presso auditorium Gervasio.

Mercoledì 22 dicembre 2021

– orario 11:00>17:00, “NOISECAPES”. Workshop sull’uso delle tecnologie per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, con la partecipazione del Dipartimento di Scienze Antropologiche, a cura de The View From Lucania, presso auditorium Gervasio;

– ore 18:00, processione del Bambinello per le strade del quartiere e pettolata, a cura dell’odv Il Quartiere Si Muove, progetto “Il Quartiere Ri-Luce – Natale 2021”, rione San Pardo;

Giovedì 23 dicembre 2021

– orario 9:00>13:00, “NOTE A NATALE”. Concerto di musiche natalizie della tradizione popolare lucana eseguite dal Gruppo Folk Matera. A seguire degustazione prodotti. Spettatori in piedi: 200, a cura di Agrimercato Basilicata, nell’ambito del progetto “Valori e tradizioni a chilometro zero”, presso il mercato coperto di Campagna Amica, Via Vena 28;

– orario 11:00>17:00, “NOISECAPES”. Workshop sull’uso delle tecnologie per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, con la partecipazione del Dipartimento di Scienze Antropologiche, a cura dell’Associazione Culturale The View From Lucania, presso l’auditorium Gervasio;

– ore 16:30, “RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE”, a cura de Gli Amici del Borgo, Borgo La Martella;

– ore 17:00, “LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI DOLCI NATALIZI”, a cura de Gli Amici del Borgo, Borgo La Martella.

Lunedì 27 dicembre 2021

– orario 10:00>17:00, “MASTERCLASS DI VIOLONCELLO” con il maestro E. Bronzi, a cura di M.A.T.É – Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa e Solisti Lucani, progetto “Destinazione Maté”, presso il palazzo Viceconte. Evento riservato a violoncellisti.

– ore 17:00, Presentazione I edizione “PREMIO NAZIONALE TEATRO INFANZIA TINA LATORRE” e inaugurazione della mostra “DALLA PIETRA ALLA PIUMA”. Esposizione di alcune opere di Tina Latorre (a cura dell’associazione culturale TeatroPAT presso il museo Ridola;

– ore 18:30, “FLORINDA E L’ORGO”, a cura del TeatroPAT, presso il museo Ridola;

– ore 20:30: “FINDING CHRISTMAS”, a cura di ASD Oltredanza, presso sede ASD Oltredanza;

– ore 21:00 “FRIDA BOLLANI MAGONI”, a cura dell’Orchestra Della Magna Grecia, progetto “Stagione Concertistica Matera in Musica anno 2021”, presso la chiesa di Cristo Re.

Martedì 28 dicembre 2021

– orario 10:00>17:00, Palazzo Viceconte: “MASTERCLASS DI VIOLONCELLO” con il maestro E. Bronzi, a cura di M.A.T.É – Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa e Solisti Lucani, nell’ambito del progetto “Destinazione Maté” presso il palazzo Viceconte. Evento riservata ai violoncellisti;

– ore 10:30, laboratorio “COSTRUZIONE DI PUPAZZI IN GOMMAPIUMA” (a cura del TeatroPAT, presso il museo Ridola;

– ore 18:30, “È FATTO È FATTO?”, a cura del TeatroPAT, presso il museo Ridola;

– ore 19:00, concerti diffusi ospitati nelle dimore private messe a disposizione dagli abitanti del quartiere, a cura dell’odv Il Quartiere Si Muove, progetto “Il Quartiere Ri-Luce – Natale 2021”, rione San Pardo;

– ore 19:30, VIAGGIO NELLA MEMORIA: IL NATALE DI PACE DELLA GRANDE GUERRA. La tregua di Natale del 1914 raccontata attraverso le lettere spedite a casa dai soldati al fronte, tra leggende e verità di guerra, con l’esecuzione di canti natalizi a cura delle corali cittadine, presso auditorium Gervasio;

– ore 20:30, “FINDING CHRISTMAS”, a cura di ASD Oltredanza, presso sede ASD Oltredanza.

Mercoledì 29 dicembre 2021

– orario 10:00>17:00, “MASTERCLASS DI VIOLONCELLO” con il maestro E. Bronzi, a cura di M.A.T.É – Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa e Solisti Lucani, nell’ambito del progetto “Destinazione Maté”, presso palazzo Viceconte. Evento riservato a violoncellisti.

– ore 10:30, laboratorio “GIOCHIAMO ALLE FAVOLE”. Lettura animata interattiva, a cura del TeatroPAT, presso il museo Ridola;

– ore 18:30, “SPIDERMAN” di e con Giacomo Dimase, a cura dell’associazione culturale TeatroPAT, presso il museo Ridola:

– orario 10:00>12:00, “BLUE CHRISTMAS”. Incontri, lab e shopping, a cura di Team Art, Hominaria e Strane Nuvole, presso spazio HubOut, piazza Matteotti;

– ore 20:30, “ENRICO BRONZI & SOLISTI LUCANI”, a cura di M.A.T.É – Musicisti e Artisti del Territorio e d’Europa e Solisti Lucani – Destinazione Maté, presso palazzo Viceconte;

– ore 21:00, “I COLORI DEL NATALE”, a cura de Il Palcoscenico, progetto “Che Spettacolo Matera!”, presso la chiesa di Maria Madre della Chiesa.

Giovedì 30 dicembre 2021

– ore 10:30, “HAPPY PLAY”. Laboratorio di musica e costruzione strumenti musicali, a cura del TeatroPAT, presso il museo Ridola;

– ore 16:30, “RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE”, a cura dell’Associazione Amici del Borgo, Borgo La Martella.

– ore 18:00, consegna del “PREMIO NAZIONALE TEATRO INFANZIA TINA LATORRE” al Teatro di Pulcinella, a cura del TeatroPAT, presso il museo Ridola;

– ore 18:30, spettacolo a cura del Teatro Di Pulcinella di Bari, a cura del TeatroPAT, presso il museo Ridola;

– ore 17:00, “LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI DOLCI NATALIZI”, a cura dell’Associazione Amici del Borgo, Borgo La Martella;

– ore 21:00, “LE OTTO STAGIONI, ORCHESTRA OLES”. Omaggio a Piazzolla, a cura de La Camerata Delle Arti, progetto “Basilicata opere in atto”, auditorium Gervasio.

Venerdì 31 dicembre 2021

– ore 18:00, Concerto della vigilia di Capodanno “HAPPY NEW (SWING) YEAR”. Frank Tritto & The Original Band. Viaggio nello swing italiano dagli anni ’20 del Novecento ad oggi, a cura dell’associazione “R. D’Ambrosio”, presso l’auditorium Gervasio.

Sabato 1° gennaio 2021

– ore 12:00, “CONCERTO DI INIZIO ANNO”, a cura de La Camerata Delle Arti, progetto “Basilicata opere in atto”, presso auditorium Gervasio;

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

Domenica 2 gennaio 2021

– dal 2 al 4 gennaio, “PLAY2PLAY”. Laboratorio ludico per adolescenti fino ai 19 anni, che unisce gioco da tavolo e teatro, con la partecipazione dell’attore/clown Andrea Marchi e del Game designer Gabriele Mari, a cura di Zio Ludovico, presso spazio HuBout, piazza Matteotti;

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– ore 19:00, concerti diffusi ospitati nelle dimore private messe a disposizione dagli abitanti del quartiere, a cura dell’odv Il Quartiere Si Muove, nell’ambito del progetto “Il Quartiere Ri-Luce – Natale 2021”, rione San Pardo.

Lunedì 3 gennaio 2021

– ore 10:00, premiazione degli elaborati realizzati dagli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo n°6 (plesso di via Greco). A cura dell’odv Il Quartiere Si Muove, progetto “Il Quartiere Ri-Luce – Natale 2021”, rione San Pardo.

Martedì 4 gennaio 2021

– orario 10:00>18:00, torneo di basket “SPORT FOR PEACE 2022”. Previsto nel pomeriggio un laboratorio sulla ceramica artistica, a cura di Virtus Matera Group, presso PalaSassi;

– orario :17>:21, proiezione video in differita dello spettacolo FINDING CHRISTMAS, a cura di ASD Oltredanza (orario e luogo in via di definizione);

– ore 19:00, “IN SALTERIO ALLLUJA”, concerto corale di musica sacra con qualche brano natalizio, a cura dell’associazione Matera In Musica, nell’ambito del progetto “L.A. Chorus”, presso la chiesa San Vincenzo De Paoli, Borgo La Martella;

– ore 21:00, “CANTO E INCANTO DEI SENSI”, a cura de Il Palcoscenico, progetto “Che Spettacolo Matera!”, presso l’auditorium Gervasio.



Mercoledì 5 gennaio 2021

– orario 10:00>19:00, torneo di basket “SPORT FOR PEACE 2022”. Previsto nel pomeriggio un laboratorio sull’antica arte della cartapesta, a cura di Virtus Matera Group, presso il PalaSassi;

– orario :17>:21, proiezione video in differita dello spettacolo FINDING CHRISTMAS, a cura di ASD Oltredanza (orario e luogo in via di definizione);

– ore 18:30, Convegno “CAMMINIAMO INSIEME VERSO I 70 DEL BORGO LA MARTELLA”. A seguire, premiazione dei cittadini martellesi che si sono contraddistinti, e dei parroci del Borgo che si sono susseguiti negli anni, a cura de Gli Amici del Borgo, Borgo La Martella;

– ore 17:00, “LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI DOLCI NATALIZI”, a cura de Gli Amici del Borgo, Borgo La Martella;

– orario 19:00>20:00, “NOISECAPES”. Lecture sulle metodologie per realizzare una performance, che avverrà in data da stabilirsi nei mesi successivi del 2022. Prevista una breve performance dimostrativa del musicista materano Daniele Antezza (a cura dell’Associazione Culturale The View From Lucania, presso l’auditorium Gervasio;

– orario 20:30, opera “LA CAMBIALE DI MATRIMONIO” di Gioacchino Rossini, a cura dell’associazione “Lucania Arte Teatro”, nell’ambito del progetto “Basilicata Lirica Eventi”, presso il CineTeatro Comunale Guerrieri.

Giovedì 6 gennaio 2021

– orario 10:00>14:00, torneo di basket “SPORT FOR PEACE 2022” e premiazioni, a cura di Virtus Matera Group 2016, presso il PalaSassi;

– orario :17>:21, proiezione video in differita dello spettacolo FINDING CHRISTMAS, a cura di ASD Oltredanza (data e luogo da definire)

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

Venerdì 7 gennaio 2021

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

Sabato 8 gennaio 2021

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso;

– ore 21:00, “UCCIO DE SANTIS”, a cura di Group Power Service, festival “Arte nella serra”, presso la Serra della Cava del Sole.

Domenica 9 gennaio 2021

– orario 15:00>21:00, “PRESEPE VIVENTE”, XI edizione, a cura del Matera Convention Bureau, inizio percorso in Piazza San Pietro Caveoso.

Tutti gli eventi si terranno nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid; eventuali nuovi decreti normativi potrebbero modificarne l’assetto organizzativo.

Le date e gli orari degli spettacoli sono suscettibili di modifiche. Per il calendario aggiornato, visitare il portale turistico comunale www.materawelcome.it e i siti internet delle singole associazioni.