Natale è presepe. Ma con traffico e viabilità Matera come si organizza?

Le note della zampogna, suonata dall’immarcescibile Antonio Serravezza, vengono alla vigilia della tredicesima edizione del presepe vivente che a Matera porterà un gran numero di visitatori e di mezzi pubblici e privati. Un problema non di poco conto visto che la situazione della viabilità in centro è diventata caotica e con non pochi disagi per i bus extraurbani e turistici, a seguito del cantiere per il parco intergenerazionale tra piazza Matteotti e piazza della Visitazione. Si attende un piano che eviti, per quanto possibile, di intasare ulteriormente il centro. Riunioni in corso, da quanto si è appreso, e provvedimenti da notificare la prossima settimana, quando si conoscerà ufficialmente anche il programma per il trentennale dell’Unesco già disponibile con delibera di giunta nell’albo pretorio sul sito internet del Comune. Altro spunto , ma siamo al 2024, sono i 60 anni del film di Pier Paolo Pasolini ‘’Il vangelo Secondo Matteo’’. C’è tempo e non si può pretendere da una città con scarsa cultura di impresa e da una Amministrazione comunale, fortemente limitata sul piano della programmazione, e per vari motivi, che lavori alla stessa maniera di città che hanno esperienze, competenze e lungimiranza consolidati. Qui, Presepe e compari di presepe, suonano con le zampogne della civiltà agro pastorale e con nota accordate al momento per un ‘’Tu scendi dalle stelle’’ con i tempi del passato.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Matera è un presepe tutto l’anno. Io la chiamo la Betlemme d’Europa a causa di quell’atmosfera unica creata dalla città vecchia scavata nel tufo, in quei saliscendi affascinante tra i famosi Sassi al quale l’Unesco non ha saputo resistere nominandoli, con l’habitat rupestre, nel 1993 patrimonio mondiale dell’umanità. Quest’anno si celebra il trentesimo anno ma l’amministrazione comunale non ci sembra, a giudicare dal programma messo in campo, che abbia accolto l’occasione per mettere in risalto questo titolo che molti altri siti nel mondo si fregiano con orgoglio e tanti altri richiedono per se.



Non a caso che Pasolini (il prossimo anno cadono i 60 anni dal “Vangelo secondo Matteo) e Mel Gibson con “The Passion” l’abbiano scelta entrambi come set per il loro film su episodi tratti dalla storia sacra. La suggestione e il fascino si amplificano con l’attesa del Natale, con le luci accese sin dal tramonto e con il presepe vivente che, ormai da anni, aiutato dal panorama naturale anima le festività e tiene in fermento con la sua preparazione tutta la città. Siamo tutti felici ma il Sindaco in prima persona, visto che è bravo a prendere il microfono in mano davanti alle telecamere, deve dare molte spiegazioni ai suoi cittadini.



Stiamo parlando di comportamento nei giorni clou della manifestazione del presepe vivente. Non devo solo annunciare , riprendendo quello che hanno detto gli organizzatori, che già sono previsti 450 pullman e oltre diecimila visitatori prenotati. Credo che sia d’obbligo al primo cittadino di spiegare tramite tutti i mezzi di comunicazione come ha organizzato il traffico, i parcheggi e quant’altro inerente. Già si conosce che tutte le attività di accoglienza della città per tutto il mese di dicembre e fino alla Befana sono al completo; quindi è facile fare i conti. Basta moltiplicare i posti letti per tutti gli hotel, residence, b&b, affitta camere e abbiamo subito lo specchio degli arrivi in città nel periodo delle feste natalizie e di fine anno. La città è pronta a ricevere tutti i turisti considerando i lavori in corso in Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti? I pullman turistici saranno deviati nel mega parcheggio realizzato nella futura stazione delle FFSS? Il parcheggio libero di Lanera sarà utilizzato dalle sole auto o continuerà ad essere metà parcheggio e metà camping per i camper? Le domande sono tante e pertinenti ora aspettiamo che il primo cittadino convochi un tavolo tecnico con gli assessori preposti per dare alla cittadinanza, in tempo, tutte le risposte necessarie augurandoci buone feste.