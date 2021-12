Natale insieme a Matera…con le attrazioni del passato in piazza Vittorio Veneto. E’ il caso della giostrina dell’infanzia del Regno e della Prima Repubblica, quando le giostrine erano spinte anche a mano o da rudimentali marchingegni per fare un giro sulla giostrina dei cavalli di legno. E una di quelle con i pannelli raffiguranti le città sedi di patrimonio dell’Unesco, come i rioni Sassi e il parco rupestre, girerà sul frontespizio della giostra. Due scatti in attesa di vederla in funzione e magari di farci un giro.



Per tanti materani il ricordo di un’altra giostrina, quella della famiglia Adorisio che abbiamo descritto in un precedente servizio https://giornalemio.it/cultura/ricordi-della-villa-cara-vecchia-giostrina-della-famiglia-adorisio/. Cara vecchia e poetica giostrina dei bimbi di Matera del secolo scorso.