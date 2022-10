Natale? Cesenatico già pronta.Come si fa turismo…

Siamo a ottobre e a Cesenatico ( Forlì), la città del ”Pirata” Marco Pantani, e nota per una serie di iniziative turistiche che vanno avanti in ogni stagione…e sono già pronti (non avevamo dubbi) anche per il Natale.E del resto l’industria delle vacanze impone che si lavori bene e per tempo, altrimenti non si raccoglie nulla se non si organizza, non si coinvolgono gli operatori economici e non si fa marketing. Se un turista non sa cosa c’è in quel luogo per tempo perchè deve venirci ? E gli operatori cosa dicono per rendere competitiva l’offerta se non sanno cosa ci sarà tra Natale e Capodanno? Ecco allora la locandina ” Vivi il Natale e il Capodanno a Cesenatico’ con la magia del presepe e del porto canale illuminale oltre a eventi, laboratori per bambini e mercatini dal 4 dicembre al 15 gennaio 2023”. Tutte le domeniche e festivi. Certezze e questo conta. Non avevamo dubbi il turismo va gestito con professionalità, competenze e da ”addetti ai lavori”. Qualcuno osserverà che la riviera romagnola vive di turismo da un secolo buono. Vero. Ma buon senso e lungimiranza, oltre a cultura di impresa fanno il resto.



Per curiosità abbiamo dato un’occhiata alla giunta guidata dal sindaco Matteo Gozzoli (Pd) che ha affidato le deleghe al turismo, marketing del territorio, sport sviluppo della destinazione turistica e progetti europei a Gaia Morara. La persona giusta al posto giusto. E il suo curriculum lo conferma: laurea in economia e commercio all’Università di Bologna e con incarichi ricoperti come Consulente marketing per aziende operanti nel settore turistico, principalmente dal 1999. Dal 2001 socio fondatore e amministratore di Esopo snc e ricerche e marketing del territorio. Ci basta questo…fatti e credibilità.

LA GIUNTA COMUNALE DI CESENATICO



Naturalmente è in corso la sagra del pesce, una risorsa alimentare ed economica della città