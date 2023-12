Natale all’Opera” a Pomarico

“Natale all’Opera”, spettacolo lirico in forma scenica nel Palazzo Marchesale di Pomarico

Giovedì 21 dicembre 2023 alle ore 20,30 nel Palazzo Marchesale di Pomarico è in programma “Natale all’opera”, spettacolo lirico in forma scenica dell’associazione culturale Rocco D’Ambrosio in collaborazione con Associazione Lucania Arte Teatro e Lams Matera.

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Pomarico.

Interpreti: Davide Chiodo (Baritono), Camilla Difonzo (Soprano), Sara Di Fusco (Soprano), Lorenzo Di Lucia (Tenore), Romilda Di Serio (Soprano), Emilia Iliano (Soprano), Chiara Merra (Soprano), Maria Domenica Verde (Soprano) e Mariarosaria Vitale (Soprano).

Maestro al pianoforte: Cira Lariccia; Regia di Enzo Di Matteo.

Coordinamento e produzione: Francesca Pipitone; scene e costumi: Lucania Arte Teatro; service luci: Montemurro Sound.

Enzo Dimatteo, regista dello spettacolo, ha dichiarato: “Natale all’Opera è uno spettacolo inserito nel programma della 16^ edizione del Città dei Sassi Opera Festival.

E’ un mosaico di giovanissimi talenti provenienti da diverse città del Sud (Napoli, Caserta, Salerno, Bari e Taranto), che eseguiranno le più belle pagine del repertorio lirico e del bel canto di Donizetti, Verdi, Bellini e Rossini.

Principale e peculiare obiettivo è quello di creare un sistema che possa produrre in sinergia con altre realtà nuove produzioni all’insegna dell’Opera lirica.