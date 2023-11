Natale all’ingresso di Matera con luci di Alvino 1884. Ora tocca al Comune

Hanno cominciato i privati di Alvino 1884, la struttura ricettiva che accoglie i visitatori all’ingresso di Matera, lungo via San Vito, con una efficace decorazione di luminarie che incorniciano la superficie dell’antico mulino. Un bell’esempio dei gestori di come si possa contribuire a qualificare il decoro urbano nel periodo natalizio, con gusto e attenzione ai particolari. Attendiamo le luminarie natalizie finanziate dall’Amministrazione comunale,affidati alla società City Green Light s.r. l per un importo di 120.00 in centro come da determina n.2029 del 2171172023 , nei rioni Sassi e lungo l’asse via Lucana, via Annunziatella e via Nazionale . Per altre zone della città tocca a cittadini e operatori economici contribuire a illuminare la città.E qui, dopo aver raccolte non poche segnalazioni, si chiede che venga potenziata la nuova illuminazione che ha destato non poche perplessità e con i commenti più disparati: dall’effetto cimiteriale alla pericolosità delle zone d’ombra. Del resto il confronto tra vecchia e nuova illuminazione è palese. A Piccianello, per esempio, dove gli interventi sono da completare, i contrasti sono evidenti e con più di qualche lampada da sostituire perchè fulminata. Chi interviene? Ci sono una ”App” e un numero verde…e la ditta che dovrebbe monitorare quello che non va. Servirebbe una campagna di sensibilizzazione (una pecca consolidata dell’Amministrazione comunale anche in altri settori) e una maggiore presenza della società che si occupa del servizio. Naturalmente prima di Natale…