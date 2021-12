E quella carrozza sfavillante di luci collocata in piazza Vittorio Veneto, a Matera, a ridosso di via San Biagio, forse sarà l’emblema di uno dei tanti selfies e foto ricordo che cittadini e turisti vorranno immortalare per il Natale 2021. E poi una carrozza invita a sognare… Ne abbiamo avuto conferma nella prima domenica piovosa di dicembre, con l’accensione delle luminarie e le vie del centro brulicanti di lampadine e cascate luminose.

Due spicchi di luna a fare da ”ingresso” a via del Corso dove è collocata la giostrina

e in piazza Vittorio Veneto dove stanno allestendo l’albero.

Un altro fa bella mostra di sè in piazza san Francesco d’Assisi, davanti alla Bper con la facciata dai cromatismi cangianti che ammiriamo da sempre.



E si sono dati da fare anche i negozi, con scelte diverse. Uno resta nel solco della tradizione ed è l’Emporio Morelli dove il Natale, per il presepe, è tutto l’anno. Altri devono partire.



E attendono il fischio della locomotiva collocata all’ingresso di via Don Minzoni a pochi metri dalla stazione delle Ferrovie Appulo lucana. I bambini ci saliranno volentieri, ma consigliamo loro di ammirare la casetta a forma di fungo, dal quale spuntano invitanti lecca lecca luminosa,che è nella villa di via Tommaso Stigliani.



Sono le prime luci. Ne arriveranno delle altre. Poi tocca ai cittadini,anche perchè c’è un concorso per tre categorie con premi per le luminarie creative e che rispetteranno alcuni parametri.Be-right Christmas” è stato promosso dalla società Be Sound in collaborazione con l’Accademia della Luce di Matera e l’apporto dell’Amministrazione comunale. Per saperne di più consultate il web.