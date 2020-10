Luci, suoni, dolci, voglia di stare insieme e di muovere l’economia ‘’stagnante’’ procurata e cronicizzata dalla stagione dell’epidemia da virus a corona e da quel business planetario che è l’attesa per la commercializzazione del virus a corona. E allora Matera, che vive alla giornata dopo l’anno da fuochi pirotecnici ma anche fatui (non lo dimentichiamo) dell’anno da capitale europea della cultura deve fare i conti con i limiti imposti dal recente Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri, per evitare contagi https://giornalemio.it/satira/pranzo-di-natale-e-capodanno-con-tavolata-su-zoom-e-appinfami/ . Ma qualcosa, e per tempo, va fatto per creare un minimo di attrazione per cittadini e visitatori che -va evidenziato- sono andati oltre il turismo di prossimità. C’e un bando della passata Amministrazione per gli eventi di una annata, che cominciò proprio a Natale, e con una programmazione – come ci ricorda nella nota che segue- il pro sindaco Antonio Serravezza che va fatta per tempo. La nuova giunta ancora non c’è e Matera, con uno stand prenotato per tempo, è al TTG di Rimini per l’esordio stagionale. Ma servono i contenuti. Ne riparliamo al ritorno, con gli incontri che l’Amministrazione comunale avvierà, certamente, con operatori turistici, culturali e organizzatori di eventi, che devono fare i conti con i limiti imposti dalla stagione del covid 19. Il mercatino di Natale va bene.



Non sappiamo se ci sarà il presepe nella organizzazione scenica vista finora e cosa si potrà fare per fine anno. Quello che è certo è che serve una cornice ‘’identitaria’’ che valorizzi quella parte di Matera che ci ricorda la ‘città presepe’’ e non solo. Fuori idee e, soprattutto, progetto.

LA RIFLESSIONE PRENATALIZIA DI ANTONIO SERRAVEZZA

Non cadiamo sempre nello stesso problema che da anni ci accompagna. E’ vero che siamo in un periodo molto delicato e particolare ma non vuol dire che non dobbiamo già pensare alle prossime festività natalizie. L’Amministrazione comunale non si è ancora avviata ma bisognerà subito pensare di incontrare le associazioni culturali per condividere con loro le iniziative per le festività di Natale e soprattutto per ricevere dalle stesse le proposte per attività, eventi e laboratori da promuovere per il periodo natalizio dal 29 novembre 2020 al 07 gennaio 2021.

Occasioni di questo genere sono fondamentali per la città di Matera per lo scambio di idee e opinioni, ma anche per creare sinergie tra Comune e realtà associative.

Per il Natale, come per tutto l’anno, è necessario puntare sul coinvolgimento di associazioni culturali e gruppi di semplici cittadini per creare un rapporto di collaborazione stabile e duraturo, una compartecipazione che possa regalare a cittadini, visitatori e turisti una ricca programmazione di eventi e manifestazioni 360 giorni l’anno.

Forse la vecchia Amministrazione avrà pubblicato già un bando per le manifestazioni del periodo natalizio ma poiché c’è stato un cambio ritardato a causa della pandemia si potrà, per quest’anno, modificare le date e dare maggiori possibilità a coloro che desiderano partecipare ad allestimenti e spettacoli che non hanno fatto in tempo a proporsi. Vogliamo una Amministrazione più giovane ed elastica aperta a tutta la città con eventi che coinvolgano sia i rioni periferici che il centro storico.

Un massiccio lavoro di comunità attraverso lo scambio di idee e la calendarizzazione delle attività così da evitare o quantomeno limitare la sovrapposizione di eventi, garantendo così la più ampia partecipazione di tutti e , non da meno, il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, così da assicurare organizzazioni impeccabili sotto ogni punto di vista.