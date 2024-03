Nasce Streamiotica, il nuovo brand per la produzione di podcast di Diotima srl

“Sporchi di terra“, “Interviste (im)possibili“, “No right zone“, “Di lotta e di pace” e “Box security” sono solo le prime serie podcast di Streamiotica che possono essere ascoltate a partire dal 1 marzo su www.streamiotica.it e tramite tutti i principali canali di distribuzione podcast: da Spotify a Apple Podcast, da Google Podcast a Deezer e Amazon Music.

Con questa iniziativa la già ricca produzione proposta attraverso le pubblicazioni di Altrimedia edizioni si apre al digitale con una serie di contenuti di grande spessore e qualità e un ampio e variegato catalogo adatto a tutti i gusti; sono già decine le produzioni in corso e si prevede entro la fine dell’anno di arrivare alle centinaia.

Streamiotica non è soltanto podcast, audio e video, ma anche audiolibri, documentari e molte altre produzioni multimediali e si propone oltre che al pubblico degli ascoltatori anche come potente strumento di promozione per le aziende e casa di produzione per contenuti digitali innovativi e di qualità. La produzione di podcast (un contenuto audio e/o video diffuso via internet, in genere di natura seriale, scaricabile e ascoltabile su smartphone o su un computer) permette infatti di rispondere a un’esigenza sempre più pressante da parte delle aziende: il numero degli ascoltatori di podcast in Italia è in continua espansione (oltre 10 milioni di media nell’ultimo anno, nell’anno precedente 9,3 milioni) ed è in crescita il livello di sedimentazione delle pubblicità negli stessi. Oltre il 70 degli ascoltatori memorizza i messaggi pubblicitari abbinati ai podcast (era il 69% nel 2020 e il 64% nel 2019).

La creazione di una Brand Identity è diventata un’esigenza indispensabile per qualsiasi azienda che voglia fare la differenza e aspirare ad un autentico salto di qualità: nell’universo digitale in cui ogni organizzazione si trova oggi a operare, la strategia che Diotima propone serve proprio a questo, aiutare a comunicare meglio ciò che si è, prima ancora di ciò che si fa, coniugando identità e innovazione, l’esigenza di essere fedeli a se stessi e ai propri valori restando competitivi e vitali. Nel flusso del cambiamento.

Il podcast è un medium che, se ben utilizzato, è in grado di orientare le abitudini d’acquisto. Non è uno strumento promozionale in senso stretto. Pur potendo fungere da vetrina per l’acquisto diretto di un prodotto, ha soprattutto lo scopo di creare un mood, un clima favorevole per l’impresa, associando temi e argomenti che possono essere attrattivi per la potenziale audience.