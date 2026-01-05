NASCE MATHERACLEA: UN’ASSOCIAZIONE PER DARE VOCE ALLA PROVINCIA DI MATERA

Nasce Matheraclea, associazione culturale con l’obiettivo di coinvolgere l’intero territorio della provincia di Matera, creando una rete capace di condividere idee, proposte, ambizioni e progetti per lo sviluppo del territorio.

Il nome Matheraclea prende ispirazione da una delle ipotesi sull’origine del nome Matera, che lo fa derivare dall’unione degli antichi centri di Metaponto ed Heraclea. Una scelta non casuale, che riflette la volontà dell’associazione di abbracciare idealmente e concretamente tutta la provincia materana, valorizzandone le diverse identità.

La stessa visione è racchiusa nel logo dell’associazione, che rappresenta alcuni dei simboli più significativi del territorio: dai Sassi di Matera al Castello del Malconsiglio, dagli ulivi della collina materana fino al tempio di Hera e alle spiagge joniche.

Sono numerosi i temi che Matheraclea intende portare al centro del dibattito pubblico, partendo dalle esigenze reali dei cittadini:occupazione giovanile, trasporti, turismo, agricoltura, sanità, risorse idriche. Su questi ambiti l’associazione si propone di sensibilizzare cittadini, associazioni di categoria e istituzioni politiche.

Il primo obiettivo è quello di promuovere la modifica della legge elettorale regionale, attraverso l’istituzione di una terza circoscrizione che comprenda il territorio del Vulture e dell’Alto Bradano. Una proposta che nasce dall’esigenza di rafforzare l’ascolto dei territori della Basilicata, superando gli attuali squilibri di rappresentanza e garantendo una maggiore equità nella partecipazione democratica. L’obiettivo è dare voce in modo più efficace alle comunità locali, valorizzandone le specificità e assicurando che ogni area della regione possa incidere realmente nei processi decisionali.

Matheraclea non nasce in contrapposizione alla provincia di Potenza, ma con l’obiettivo di contribuire affinché la provincia di Matera riceva pari attenzione e una visione di sviluppo adeguata al proprio potenziale.

Il territorio materano dispone di un patrimonio di eccellenze in molti settori, che deve essere valorizzato e messo a sistema per favorire una crescita sana, equilibrata e sostenibile.

L’associazione è in continua evoluzione: chiunque voglia collaborare, proporre idee o segnalare progetti può scrivere all’indirizzo associazionematheraclea@gmail.com e iniziare a fare rete.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.