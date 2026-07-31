Nasce la Fondazione Cineteca Lucana: la Basilicata mette al sicuro uno dei più grandi patrimoni cinematografici d’Italia

C’è un luogo nel cuore della Basilicata dove la storia del cinema continua a vivere fotogramma dopo fotogramma. Un archivio unico, nato dalla passione instancabile di Gaetano Martino, che custodisce circa 15 mila pellicole di lungometraggi, 18 mila documentari, oltre 150 mila manifesti, locandine e materiali promozionali originali, insieme a circa 800 apparecchiature storiche tra proiettori, macchine da presa e strumenti che raccontano oltre un secolo di evoluzione del linguaggio cinematografico.

Da oggi questo immenso patrimonio ha finalmente una tutela istituzionale. È stata infatti presentata la Fondazione Cineteca Lucana, istituita dalla Regione Basilicata ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale n. 52 del 16 dicembre 2025, con l’obiettivo di trasformare quella che finora è stata una straordinaria iniziativa privata in un bene culturale pubblico, destinato a essere conservato, studiato e valorizzato.

La nuova Fondazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dell’assessore regionale Pasquale Pepe, del sindaco di Oppido Lucano Mirco Evangelista, del fondatore della Cineteca Lucana Gaetano Martino e del notaio Vito Pace, che ha redatto l’atto costitutivo.

L’intervento regionale non si limita al riconoscimento simbolico. La legge prevede infatti la partecipazione della Regione quale socio fondatore, con un contributo fino a 10 mila euro per il fondo di dotazione e un finanziamento annuale fino a 60 mila euro destinato alla gestione e alla programmazione delle attività.

«Nel nostro panorama culturale c’era un patrimonio immenso che aspettava da decenni di ricevere la corretta attenzione da parte delle istituzioni», ha dichiarato il presidente Vito Bardi. «Con la nascita della Fondazione diamo finalmente una forma stabile, riconosciuta e protetta a uno degli archivi cinematografici più straordinari del Mezzogiorno e dell’Italia. Quello che l’Associazione Cineteca Lucana ha custodito finora con competenza e profonda dedizione diventa oggi un’eredità tutelata per la Basilicata, per l’Italia e per la rete internazionale degli studiosi di cinema».

La Fondazione guarda però soprattutto al futuro. Non sarà soltanto un luogo della memoria, ma un centro dinamico dedicato alla conservazione, alla ricerca e all’innovazione. Tra gli obiettivi figurano il restauro delle pellicole, la digitalizzazione del materiale più fragile, la realizzazione di archivi tecnologicamente avanzati e la piena accessibilità del patrimonio per scuole, università, studiosi e cittadini.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che vede la Basilicata sempre più protagonista nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale. Negli ultimi anni la regione ha consolidato la propria vocazione cinematografica, diventando set di numerose produzioni e sviluppando progetti di promozione turistica attraverso il cinema. La nuova Fondazione lavorerà in sinergia con la Lucania Film Commission, la Fondazione Matera Basilicata 2019, la Direzione regionale Cultura e Turismo e gli enti locali, contribuendo alla costruzione di un vero e proprio distretto audiovisivo regionale.

La missione della Fondazione si sviluppa lungo cinque direttrici fondamentali: la tutela del patrimonio storico composto da pellicole, attrezzature, biblioteca ed emeroteca; la digitalizzazione dei materiali più a rischio; la fruizione pubblica dell’archivio; la promozione del linguaggio cinematografico come strumento educativo e di sviluppo turistico; il coordinamento delle iniziative dedicate al cinema per rafforzare l’intero comparto audiovisivo lucano.

Un riconoscimento importante arriva anche per il lavoro di Gaetano Martino, che per decenni ha custodito quasi in solitudine un patrimonio di valore inestimabile, trasformando Oppido Lucano in uno scrigno della memoria del cinema italiano.

«La Fondazione Cineteca Lucana costituisce un patto d’onore con la nostra comunità e con chi verrà dopo di noi», ha concluso il presidente Bardi. «È un investimento concreto nella cultura, che per la nostra azione di governo rappresenta una vera infrastruttura strategica di crescita».

Con la nascita della Fondazione, la Basilicata non conserva soltanto il proprio passato cinematografico, ma si dota di uno strumento capace di produrre cultura, ricerca, formazione e sviluppo, rafforzando il ruolo della regione come terra di cinema e di memoria.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.