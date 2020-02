Sul sito del ministero della Salute è riportata in data odierna la notizia di una ispezione ad un ospedale lucano non meglio specificato che ha portato alla chiusura della relativa sala operatoria per carenze igieniche e strutturali, oltre al sequestro di materiale scaduto per un valore di 13 mila euro.

A seguire la nota integrale della notizia così come riportata sul sito ministeriale: (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsplingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=1785)

“Il NAS di Potenza, unitamente al personale della locale Azienda Sanitaria, ha eseguito un’ispezione igienico sanitaria presso la sala operatoria di un ospedale lucano.

In tale contesto, gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro cautelativo sanitario circa 500 confezioni di dispositivi medici (elettrobisturi, bendaggi vari e strumentario chirurgico sterilizzato in loco, nonché cannule, beccucci nasali, accessori per elettrocardiogrammi e bendaggi vari etichettati all’origine) in quanto scaduti di validità. Il valore dei dispositivi sequestrati ammonta a circa 13.000 euro.

Gli operatori, inoltre, nell’ambito del medesimo accertamento, hanno richiesto alle autorità responsabili la chiusura della sala operatoria per carenze igienico e strutturali.”