Napoli (FdI) annuncia per lunedì, correzioni ai mini vitalizi…che però rimangono.

Tu chiamale se vuoi…indennità differite, ma non cambia di una virgola la sostanza. Non è che se la chiami miele, pure se fosse di un neonato una cacchetta diventa più gustosa. Eppure è ciò che il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale, Michele Napoli, prova da tempo a fare. Sminuire, derubricare, normalizzare. Ed è l’operazione che ripete anche con il comunicato stampa che pubblichiamo più avanti in cui insiste in questa opera di edulcorazione di quel colpo di mano che ha ripristinato i mini vitalizi nel modo vergognoso che è balzato agli onori della cronaca nazionale, con le modalità note. Operato dal centrodestra lucano, con un emendamento di cui nessuno si è assunto la paternità, con un effetto retroattivo e con la possibilità di evitare di pagare la quota a carico del consigliere regionale di tasca propria, prelevandola invece dal Fondo destinato ad interventi nel sociale (circa 600 euro mensili), oltre ai 1.500 euro circa, anch’essi mensili, posti comunque a carico della collettività. Una vergogna che ha indignato i lucani ed anche il responsabile nazionale del partito dello stesso Napoli, Giovanni Donzelli, che ha esplicitamente detto che se interpellati non avrebbero consentito l’approvazione di tale norma. Una indignazione generale che ha costretto il presidente Vito Bardi ad annunciare correzioni, pur mantenendo in vita il malloppo, mentre le opposizioni hanno presentato una proposta di legge per l’abrogazione completa delle norme in questione. Esattamente come chiedono a gran voce i cittadini e il Comitato appositamente costituito per dare loro voce, chiedendo che si proceda alla indizione di un apposito referendum. Ma Michele Napoli non demorde e annuncia che lunedì prossimo in consiglio regionale verranno apportate le correzioni già annunciate, ma che il mini vitalizio, pardon, “le indennità differite” rimangono eccome. Bene, è nella facoltà della maggioranza perseverare nella sua decisione. Ma nella sua nota, Napoli ha dimenticato però di chiarire ai lucani se verrà data loro la possibilità di esprimersi su tale scelta, con un referendum appunto. Attendiamo con ansia notizie in merito. Nel mentre, a seguire, trovate la nota integrale diffusa dallo stesso esponente di FdI.

“Indennità differite, Napoli: abrogazione, regole, nessun privilegio”

Il Capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Michele Napoli, scrive che: Nella seduta consiliare prevista per lunedì prossimo contiamo di approvare l’emendamento con cui vengono abrogati tutti i riferimenti alla retroattività ed eliminato ogni collegamento con il fondo previsto dalla legge del 2017.” Ed aggiunge:“Su questo tema è bene dirlo subito e con chiarezza: non si parla di vitalizi. L’indennità differita non è un privilegio, non è automatica e non è un trattamento garantito. È, molto semplicemente, uno strumento contributivo, basato su versamenti volontari e personali. Tutto il resto è confusione, quando va bene, o strumentalizzazione mediatica e politica, quando va meno bene. Va detto anche un altro punto, senza ipocrisie. Questo sistema contributivo esiste già in molte Regioni italiane e nel Parlamento nazionale. La Basilicata non sta inventando nulla né creando corsie preferenziali: si colloca dentro un modello già applicato altrove, con regole analoghe. Proprio per evitare equivoci e polemiche inutili, la maggioranza e la Giunta hanno scelto di intervenire subito, già nella seduta consiliare prevista per lunedì prossimo, in cui contiamo di approvare l’emendamento con cui vengono abrogati tutti i riferimenti alla retroattività, eliminato ogni collegamento con il fondo previsto dalla legge del 2017, chiarendo in modo definitivo che non può esserci alcuna commistione tra istituti legati al mandato elettivo e risorse destinate ad altri ambiti”. “In concreto – prosegue Napoli – le regole sono semplici e comprensibili. L’adesione è facoltativa, nessuno è obbligato. L’eventuale indennità potrà maturare solo al compimento del 65° anno di età e la disciplina entrerà in vigore a partire dal 2029, senza effetti retroattivi e senza scorciatoie. Si è scelto di intervenire subito per evitare confusione e strumentalizzazioni. Le norme si migliorano, quando serve, e si correggono nell’interesse generale”. “La maggioranza e la Giunta – conclude – rivendicano una scelta di responsabilità e chiarezza, nel rispetto dei cittadini e della credibilità delle istituzioni, respingendo ogni narrazione distorta costruita ad arte su un tema che, altrove, non ha mai suscitato alcuna polemica”.