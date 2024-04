Napoli: CODEX FLORENTIAE 2023 l’opera di Michele Coppola

Due date importanti e due luoghi molto significativi per l’artista Michele Coppola, Rettore della Accademia Internazionale Medicea di Firenze: il 7 giugno a Napoli e l’8 giugno a Nola sarà presentato il CODEX FLORENTIAE 2023, opera che nasce dall’esigenza di ridefinire gli orizzonti dell’Accademico moderno, aderente all’Accademia Internazionale Medicea. La sede di Napoli è quella di Prosperity APS in via Santa Lucia 110, per rendere omaggio alla città di Napoli, mentre il giorno 8 nella città di Nola, cara al Rettore essendo la città di Giordano Bruno. Nella sede di Prosperity sarà allestita la mostra di quadri di Michele Coppola di Lorenzo Garcia, curata dalla dottoressa Nicoletta Rossotti, critica d’arte e gallerista.

Nel suo statuto, l’Accademia Internazionale Medicea identifica nel mito il riferimento culturale e Coppola, da sempre, si è confrontato con esso nei suoi dipinti, andando a ritroso nella cultura greca, etrusca, egizia fino ad arrivare a quella assiro-babilonese, non trascurando quella ugaritica ed accadica. Il Codex è tradotto anche in lingua inglese ed è stato scritto dal rettore Coppola con due scienziati dell’ESA European Space Agency: il Prof. Javier Ruiz ed il Prof. Daniele Sampieri, che hanno integrato la parte di loro competenza con la ricerca spaziale, il metodo scientifico e l’amore per la conoscenza. Alla base vige anche un inconfutabile amore verso la maieutica socratica che accomuna gli autori. Il fine ultimo del CODEX FLORENTIAE è che esso possa venire distribuito e discusso in più parti del mondo, al di là delle nefaste distinzioni di razza, di lingua, di religione, e, aspetto rilevante riguarda i proventi ricavati, che resteranno nel paese stesso, per poter realizzare progetti a favore dell’infanzia.

Sottolinea il rettore Coppola: “So che è un testo ancora in fieri, mi sono confrontato già per un successivo CODEX per creare quel parallelismo necessario tra la conoscenza che da esso si trae verso la nuova Fisica quantistica che ha decretato la fine della vecchia Fisica… In pratica si mette in opera la ricerca, consci che i dati attuali potranno cambiare. In base alle nuove conoscenze, ricreeranno una nuova architettura conoscitiva che influenzerà il mondo dei SOFOS e delle idee (iperuranio) per approdare ad una nuova sintesi del tempo attraverso l’arte. Occorre tenere conto che ci sono due distinti valori fondamentali: i contenuti del libro a più voci che interconnettono i saperi e le finalità che la sua distribuzione vuole raggiungere‘’. E conclude: ‘’Si è creata una piccola task force con a capo la Dottoressa Ottaviana Giagnoli, che oltre ad essere Presidente della Deputazione dell’Aquila, è anche la Vice Presidente dell’Accademia per l’Italia centrale e che ha già iniziato i primi incontri con esponenti del mondo della cultura nazionale e non. La Dottoressa Giagnoli ha il preciso mandato di promuovere su di un livello diplomatico scientifico il CODEX a favore dell’infanzia. Secondo un concetto di Picasso: L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita quotidiana”; e pertanto, verrà allestita la mostra

“L’auspicio dell’Accademia Medicea – conclude il rettore Coppola – è quello di creare le condizioni per un mondo migliore, nelle finalità culturali più evolute.”