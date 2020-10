L’ attore e direttore artistico del Matera Film Festival, Nando Irene, -con la nota che pubblichiamo a seguire- augura buon lavoro al nuovo Sindaco di Matera Domenico Bennardi, auspicando di poter lavorare insieme sin da subito per dare concretezza al concetto di “Matera città del Cinema”.

“Matera è da tempo meta di produzioni audiovisive nazionali ed internazionali che hanno scelto la nostra città come location per girare film, fiction, documentari, spot pubblicitari, videoclip musicali e trasmissioni televisive.

Da quest’ anno la Città ospita anche il “Matera Film Festival” il cui presidente onorario è Enzo Sisti, produttore e produttore esecutivo di fama internazionale.

La prima edizione del Festival ha riscontrato un notevole interesse da parte di tutto il comparto cinema, della stampa nazionale ed internazionale, ragione per cui punta ormai ad essere un appuntamento istituzionale di lunga durata, forte di partnership importanti come quelle con Rai Cultura, Tgr Basilicata, Lucca Comics, Bonelli Editori e Lucky Red.

Recentemente è stato firmato un protocollo per l’apertura nella “Città dei Sassi” di una sede del prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia che potenzialmente potrà offrire ai professionisti del settore nuove opportunità di crescita e lavoro.

In virtù di questi risultati straordinari e per rafforzarne le potenzialità, si propone al Comune di Matera di strutturare meglio il già presente Ufficio Cinema per poter iniziare a lavorare in sinergia con gli Enti, la Lucana Film Commission, le società, le associazioni e cittadini interessati, al fine di concretizzare il progetto di dotare la città di un Campus Cinematografico, partner ed interlocutore naturale del festival cinematografico cittadino.

Formazione professionale, teatri di posa, studi di interni e cover set, organizzazione di eventi e network dell’industria cinematografica sono il terreno comune su cui lavorare in sinergia per avere ricadute economiche e produttive positive e a vantaggio dell’intera comunità di cui Domenico Bennardi è primo cittadino.

Certo che sui temi su citati ci sarà presto la possibilità di un confronto serio, costante e approfondito, si augura buon lavoro al nuovo Sindaco Domenico Bennardi.”