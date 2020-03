Gli appassioanti del Museo virtuale della memoria collettiva di Matera non stanno a guardare e hanno messo mano a coscienza e al portafogli per contribuire a mandare avanti la mensa dei poveri della parrocchia di San Rocco, promossa e gestita da don Angelo Tataranni. Un uomo dal sorriso e dalla tenacia contagiosi,al 30° anno di sacerdozio, che conosciamo dalla adolescenza e dai primi passi mossi nella parrocchia ” Maria Santissima Annunziata del Rione Piccianello, nel solco degli insegnamenti e di un sacerdote di trincea ( e non fu il solo) come don Giovanni Mele. E per don Angelo parlano i fatti, umiltà, lealtà, silenzio che diventano un passaparola naturale della cultura del donare e del fare. La sottoscrizione per la mensa della parrocchia di San Rocco è un sostegno a quanti sono in difficoltà, italiani e stranieri. E del resto la ”mensa” è l’unica rimasta aperta dopo la chiusura temporanea di quella di Piccianello, intitolata, a don Giovanni Mele. a causa delle disposizioni nazionali e territoriali da covid 19. E allora per usare un termine della tradizione materana Muvt, muoviti, cosa aspetti? Mettete mani a coscienza e portafogli… per un pasto per chi non ce l’ha.

IL LINK

Aiuta l’Associazione MUV Matera a raccogliere fondi

per la Mensa dei Poveri di Don Angelo https://www.eppela.com/mensadeipoverididonangelo

Un contributo per la mensa dei poveri di Don Angelo

In questo periodo così delicato e senza Messe, offri un tuo contributo per sostenere la mensa dei poveri gestita da Don Angelo a Matera

Di cosa si tratta

Quello che stiamo vivendo è un periodo buio e ansioso, ma oltre alla preoccupazione per il proprio futuro dobbiamo sforzarci di pensare al presente di molte persone meno fortunate che oggi non hanno un posto dove vivere e un posto dove mangiare.

La mensa dei poveri gestita da Don Angelo Tataranni di Matera è in parte sovvenzionata dalle stesse offerte delle Messe; ora che le Messe sono giustamente sospese, si pone il problema di come far fronte alle spese varie per la stessa mensa dei poveri.

Facciamo uno sforzo di solidarietà, doniamo poco ma doniamo in molti.

Noi dell’Associazione MUV Matera abbiamo deciso di devolvere 500 euro del nostro fondo cassa a favore di Don Angelo ma per fare ancora di più chiediamo a te di aiutarci con un’offerta.



Come verranno utilizzati i fondi

I fondi raccolti saranno direttamente versati sul conto corrente della parrocchia di San Rocco di Matera e saranno utilizzati per la Mensa dei Poveri o per le necessità più impellenti di cui è a conoscenza Don Angelo Tataranni.

Chi c’è dietro al progetto

La presente raccolta fondi è un’ iniziativa avviata dall’Associazione MUV Matera dopo che ha deciso di devolvere 500 euro del proprio fondo cassa a favore di Don Angelo e dopo aver raggiunto telefonicamente Don Angelo Tataranni per informalo dell’iniziativa.

Un progetto a cura di

Associazione MUV Matera

L’Associazione MUV Matera nasce nel 2014 con l’ambizione di raccogliere e diffondere ricordi e testimonianze del passato della città di Matera.

Tra le nostre iniziative ci sono: serate di “uacezia” accompagnate da proiezioni di foto antiche racconti orali, mostre di foto storiche, convegni e incontri su temi inerenti al passato cittadino o alle tracce scomparse della Matera che fu, la Tombola Materana (versione nostrana della smorfia), il Calendario del Materano (almanacco visuale con le ricorrenze legate alla città), e l’Oca di Matera .

Per info contattare il Presidente dell’Associazione – Domenico Bennardi – domeniko75@gmail.com