“Musica Mediterranea Immaginaria” Raiz in concerto a Matera

È un viaggio musicale tra popoli, lingue e tradizioni del Mediterraneo quello che Raiz propone con “Musica Mediterranea Immaginaria”, in scena mercoledì 21 gennaio, alle ore 21, presso l’Auditorium Gervasio di Matera, all’interno della Stagione Eventi Musicali 2025/2026 promossa dall’Associazione Luis Bacalov in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Cantante, attore e scrittore, Raiz – nome d’arte di Gennaro Della Volpe – è una delle voci più autorevoli e riconoscibili della musica italiana contemporanea. Volto noto del grande pubblico anche per il ruolo di don Salvatore Ricci nella serie Rai “Mare Fuori”, per la quale firma brani della colonna sonora, Raiz è la voce solista degli Almamegretta, collettivo che dagli anni Novanta ha profondamente rinnovato il panorama musicale italiano, fondendo tradizione partenopea, elettronica, dub e sonorità globali. Vincitore del Premio Tenco 2015, Raiz ha collaborato con artisti come Massive Attack, Pino Daniele, Stewart Copeland, Mauro Pagani e Bill Laswell, confermando una cifra artistica sempre orientata al dialogo tra culture.

Il concerto “Musica Mediterranea Immaginaria” vede Raiz esibirsi insieme all’Orchestra ICO Magna Grecia, diretta da Enzo Campagnoli, che cura anche gli arrangiamenti. Direttore e compositore di solida esperienza, da anni protagonista della scena musicale italiana tra ambito sinfonico e produzione contemporanea, Campagnoli ha lavorato con icone come Pino Daniele, Sting, Giorgia, Gigi D’Alessio, Serena Autieri e Lazza. Sotto la sua direzione, Raiz dialoga con l’orchestra tra voce, scrittura orchestrale e sonorità acustiche, con Giuseppe De Trizio alla chitarra. Il progetto rappresenta la sintesi più matura di un lungo lavoro di ricerca, rielaborazione e composizione, in cui ai brani della tradizione si affiancano nuove creazioni originali.

Al centro dell’indagine c’è il mare, inteso come spazio di passaggio e contaminazione, viatico di suoni, storie e peregrinazioni musicali. Cantighe sefardite, salmi, canzone napoletana, tradizione meridionale italiana si intrecciano con ritmi nordafricani, mediorientali e asiatici, mantenendo sempre saldo il riferimento alla forma canzone. Ne nascono ballate acustiche intense, capaci di raccontare le stagioni della vita umana con dolcezza ed efficacia.

Un concerto potente e al tempo stesso elegante, in cui lingue e linguaggi si inseguono dando vita a una vera e propria “democrazia del pentagramma”, dove il Mediterraneo si rivela come una realtà panregionale, senza frontiere, più culturale che geografica.

Con questo appuntamento, l’Associazione Luis Bacalov e l’Orchestra ICO Magna Grecia rinnovano l’impegno a proporre a Matera una stagione musicale di alto profilo, capace di coniugare tradizione e contemporaneità, ricerca artistica e apertura internazionale, offrendo al pubblico un’esperienza che è insieme concerto e racconto collettivo.

