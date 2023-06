Musica in piazza a Grottaglie (Ta)

L’I.C. “F. G. Pignatelli” di Grottaglie festeggia 35 Anni di Musica con MUSICA IN PIAZZA 2023 Concerto dell’Orchestra dei Corsi ad Indirizzo Musicale Scuola Secondaria “F. G. Pignatelli”, con la partecipazione degli Ex Alunni, del Coro “Incantevoli Note” della Scuola Primaria “S. Elia” e del Coro delle Prime Classi dell’Indirizzo Musicale 6 giugno

2023 – Ore 20.15 Piazza Regina Margherita Grottaglie (Ta) Il 2022-2023, è stato un anno scolastico particolarmente importante e significativo per l’I. C. “Pignatelli” e per l’intera Città di Grottaglie, poiché si è celebrato il 35° anniversario dell’istituzione dell’Indirizzo Musicale, che come per tutti e tutto è stato fortemente sacrificato durante il periodo pandemico. Come accaduto in occasione del 25° e 30° anniversario, sono stati organizzati una serie di eventi musicali che, da dicembre fino a martedì 6 giugno mattina, hanno avuto come protagonisti musicisti professionisti, giovani studenti di conservatorio, alunni degli attuali corsi ad Indirizzo Musicale, Docenti ed Ex Docenti che, con la loro musica, hanno raggiunto centinaia di alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado

del nostro territorio. La Scuola, con l’importante cofinanziamento della Fondazione Puglia è riuscita a realizzare ben 15 concerti che hanno festeggiato e celebrato questo importante “Compleanno”, ma hanno anche cercato di sollecitare un ascolto diverso e un rinnovato interesse verso la musica nelle sue forme di Bellezza, Varietà, Diversità, Armonia, Inclusione e Partecipazione. I festeggiamenti non potevano concludersi che in una cornice meravigliosa, Piazza Regina Margherita, con la vivace, allegra, emozionata Orchestra dei giovani musicisti della Scuola secondaria “Pignatelli” e con un fantastico coro formato dalle

“Incantevoli note” della Scuola Primaria e dalle classi prime dei corsi C e D della Scuola Secondaria. “Musica in Piazza”, patrocinato dal Comune di Grottaglie, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia – Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, concessa dal Presidente con Disposizione n. 004/3250 del 26 maggio 2023, sostenuto dal Comune di Grottaglie, dall’attenzione e sensibilità di alcune aziende locali, rappresenta il gran finale di un anno ricco di Musica ed emozioni condivise con un ampio pubblico giovane, ma è anche preludio della calda Stagione e della programmazione estiva della Città delle Ceramiche. Il programma proposto dall’orchestra degli alunni si presenterà variegato e accontenterà davvero tutti i gusti: dopo l’immancabile Inno di Mameli, il coro “Incantevoli Note”, accompagnato dall’Orchestra, eseguirà le magiche melodie di Adiemus e il brano presentato a Sanremo da Mr. Rain, “Supereroi”. Dall’immancabile brano del Prof Rossetti, raggiungeremo la musica internazionale dei Queen, dei Toto, di Jimmy Sax, Stevie Wonder e infine Alan Menken…per continuare a sognare con Alladin, come da bambini

